A ressurreição do Linkin Park continua a provocar controvérsia

Viva! O Linkin Park está de volta, certo? Foi o que muitos fãs pensaram quando a banda anunciou seu retorno com um novo vocalista. Mas, à medida que o tempo passa, há cada vez mais murmúrios se juntando às comemorações. Agora, até o filho de Chester Bennington, Jaime Bennington, está desferindo ataques verbais contra o grupo.

Jaime Bennington tem sido crítico em relação ao retorno da banda. Em uma entrevista à revista Billboard, ele acusou o co-vocalista Mike Shinoda de "eliminar a existência e legado de meu pai em tempo real" e o chamou de "senil e surdo".

O retorno do Linkin Park foi inicialmente recebido com uma resposta mista após seu anúncio no início de setembro. A banda interagiu com seus legiões de fãs em todo o mundo por meio de um concerto ao vivo, ao mesmo tempo em que revelava Emily Armstrong, da banda de rock Dead Sara, como a nova vocalista secundária ao lado do membro fundador Mike Shinoda.

Muitos fãs ficaram insatisfeitos com a escolha de Armstrong. Eles expressaram suas preocupações em relação às ligações passadas de Armstrong com a Cienciologia e o estuprador condenado Danny Masterson.

Emily Armstrong se pronuncia

Na sexta-feira, Armstrong falou sobre essas alegações em um comunicado. Ela admitiu ter acompanhado Masterson, a quem considerava amigo, a uma audiência do tribunal alguns anos atrás. No entanto, ela acrescentou: "Logo percebi que não deveria ter feito isso. Não falei com ele desde então". A mulher de 38 anos também deixou claro: "Não tolero abuso e violência contra mulheres e tenho simpatia pelas vítimas desses crimes".

Agora, Jaime Bennington está culpando Shinoda pela nova vocalista do Linkin Park: "Você apagou a vida e legado de meu pai em tempo real - durante o mês mundial de prevenção ao suicídio. Você ignora o impacto que o estilo de vida de Emily tem sobre os fãs. Não há declaração clara em apoio às vítimas de violência que fazem parte da base de fãs", disse o homem de 28 anos.

E Jaime Bennington continua: "Você traiu a confiança que lhe foi dada por décadas pelos fãs e pelas pessoas que o apoiaram, incluindo eu. Achávamos que você era a melhor pessoa. Que você era a mudança. Porque você prometeu que essa era sua intenção. Agora você só é senil e surdo".

"Eu amo quando ouço"

Recentemente, Shinoda defendeu o retorno da banda e a inclusão de Armstrong: "Emily pode atingir as notas e gritar as partes perfeitamente", disse ele. No entanto, os fãs levarão tempo para aceitar a mudança, ele reconheceu. "A questão será: como será recebido pelas pessoas? Não sei como será. Mas eu amo quando ouço", disse ele.

Será interessante ver como os fãs reagem ao primeiro álbum e apresentações ao vivo do Linkin Park sete anos após a morte de Chester Bennington. O primeiro show da banda com a cantora Emily Armington está marcado para 11 de setembro em Los Angeles. O novo álbum do Linkin Park, intitulado "From Zero", está previsto para ser lançado em 15 de novembro.

