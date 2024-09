- A residência real revela detalhes de planos para viagem de barco no Pacífico

Rei Carlos III, com 75 anos, e a Rainha Camilla, de 77 anos, estão prontos para partir para a Austrália e Samoa mais tarde em outubro. O Palácio de Buckingham anunciou oficialmente as datas e a programação da viagem, que ocorrerá de 18 a 26 de outubro.

Esta aventura marca muitas primeiras vezes para Carlos. Sua viagem para a Austrália será sua estreia como Rei em um país internacional, como seu chefe de estado. Além disso, a Reunião de Chefes de Governo do Commonwealth em Samoa, em 21 de outubro, será sua primeira participação como chefe da associação.

Relatos indicam que Carlos está em ótima forma de saúde.

Após pousar na capital australiana, Canberra, ele será recebido pelo Primeiro-Ministro Anthony Albanese. O casal real então seguirá para o porto de Sydney para assistir a um desfile naval. Com um interesse aguçado pelo meio ambiente, Carlos também conversará com bombeiros para discutir os incêndios florestais anuais.

Encontros com pesquisadores de câncer de pele estão agendados na programação. Carlos anunciou publicamente seu diagnóstico de câncer em fevereiro e se retirou temporariamente da vida pública. Recentemente, fontes da mídia britânica afirmaram, com base em fontes do palácio, que o rei está atualmente em excelente saúde.

Durante sua viagem, o Rei Carlos III e a Rainha Camilla também visitarão outros locais importantes na Austrália. Eles pretendem explorar Uluru, um marco icônico conhecido como 'Ayers Rock'.

Em Samoa, além de participar da Reunião de Chefes de Governo do Commonwealth, eles pretendem prestar homenagem no Cemitério de Apia, onde estão enterrados muitos soldados do Império Britânico.

Leia também: