A Regina Halmich vai pôr o casaco à venda.

Em seu terceiro combate de boxe contra Stefan Raab, Regina Halmich fez história na TV. Para quem estiver interessado, uma parte deste evento agora pode ser possuída: Halmich está vendendo suas luvas de boxe e o robe que usou durante sua entrada no sábado, tudo por uma boa causa.

Após sua vitória contra Raab ao vivo na TV, Halmich decidiu utilizar a atenção para ajudar os outros. Aos 47 anos, ela agora está leiloando suas luvas de boxe e o robe vermelho brilhante que usou como traje de entrada. O jornal "Bild" relatou isso.

O robe, feito de lantejoulas vermelhas, foi a escolha de Halmich enquanto ela caminhava confiantemente para o ringue de boxe da TV. Sua amiga Doro Pesch performou "Justiça para a Rainha" no palco, uma música escrita especialmente para a aparição de Halmich na TV.

"Meu robe de entrada foi cortesia do designer Katia Convents", compartilhou Halmich em uma entrevista ao "Bild". Ela agora doará isso à organização "Ein Herz für Kinder", que ela apoia. Halmich espera que o robe alcance um bom preço no leilão para ajudar crianças e famílias carentes.

Logo após sua vitória na noite de sábado, Halmich anunciou que leiloaria suas luvas para caridade. O lance fechou na terça-feira, 24 de setembro, às 17h. Suas luvas de boxe douradas e vermelhas foram inicialmente estimadas em 1.500 euros. No entanto, o lance mais alto na plataforma "United Charity" na quarta-feira de manhã já estava em 8.250 euros. Os lucros irão para a Fundação RTL "Wir helfen Kindern".

No sábado, Halmich enfrentou o lendário apresentador de TV Stefan Raab pela terceira vez. Ela garantiu mais uma vitória clara e confiante por pontos. O combate também marcou o notável retorno de Raab à TV, já que foi sua primeira aparição em um show desde sua despedida em 2015.

Raab decidiu reiniciar sua carreira de apresentador no ringue de boxe. Ele assinou um contrato de cinco anos com a RTL que inclui um programa semanal intitulado "Aqui você não ganha um milhão com Stefan Raab", que estreia na RTL+ na noite de quarta-feira. Além disso, grandes eventos de TV também farão parte de seu retorno.

