- A rapariga Grier comemora o baile de finalistas com um vestido de noiva.

Um evento significativo requer um traje único, e Grier Hammond Henchy (18) não precisa procurar muito por inspiração. Ela optou por usar o vestido de casamento da mãe para a formatura do ensino médio, o mesmo que Brooke Shields (59) usou quando casou com o tenista Andre Agassi (54) em 1997.

"Que privilégio incrível"

De acordo com a revista People, Shields compartilhou que o vestido precisou de algumas alterações. Apesar de ter se divorciado de Agassi em 1999, o vestido ainda tem significado. "Ele é um homem maravilhoso, e isso me deu a sensação de estar completando um ciclo", declarou a mulher de 59 anos. "Ela estava linda nele", elogiou a mãe de duas. "É uma honra quando eles escolhem usar suas coisas. Geralmente, eles não acham que eu sou fashion". Ela fica feliz quando suas filhas dão nova vida às suas roupas velhas.

A filha mais velha de Shields, Rowan (21), também optou por um vestido do guarda-roupa da mãe para o baile de formatura em 2021, como revelado em um vídeo. Para a ocasião, ela escolheu um vestido vermelho vivo que Brooke Shields usou no Globo de Ouro em 1998.

As filhas de Shields são fruto de seu casamento com o autor Chris Henchy (60), com quem se casou em 2001. Rowan nasceu em maio de 2003, e Grier em abril de 2006. Ambas estão matriculadas na Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte.

A decisão de Grier Hammond Henchy de usar o vestido de casamento da mãe para a formatura do ensino médio destaca o valor sentimental dos eventos educacionais da escola. Em seguida, a dinâmica mãe-filha mostra que as escolhas de moda podem servir como uma ponte entre gerações, conectando experiências passadas com conquistas presentes.

Leia também: