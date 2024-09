- A ProSieben continua a confiar em Joko e Klaas

Stefan Raab, o astro multi-talento (57), está prestes a retornar à TV. Seu combate de boxe contra a ex-campeã mundial Regina Halmich (47) está marcado para 14 de setembro em Düsseldorf. RTL e RTL+ transmitirão ao vivo a partir das 20h15. O parceiro de longa data de Raab, Elton (53), será o moderador, enquanto Laura Wontorra (35) fornecerá atualizações ao vivo.

A curiosidade em torno deste evento, que acontecerá na frente de 15.000 espectadores na arena PSD Dome, não é compartilhada pela antiga rede de Raab, ProSieben. Surpreendentemente, é seu concorrente que está transmitindo o evento. Os dois primeiros combates de boxe de Raab, ambos derrotas, foram transmitidos pela ProSieben.

Hannes Hiller, novo chefe da ProSieben há cerca de um ano, oferece uma explicação. "Raab é uma parte notável da história da ProSieben", diz ao "Neue Osnabrücker Zeitung" e acrescenta: "um monumento. Mas nosso futuro é diferente".

Em uma entrevista com o gerente de mídia, Hiller deixa claro que se refere ao duo Joko Winterscheidt (45) e Klaas Heufer-Umlauf (40) e sua empresa de produção, Florida, quando menciona "futuro". "O que Joko e Klaas, junto com sua empresa de produção, trazem consistentemente em termos de inspiração e ideias loucas é único para mim", diz Hiller. "Sim, está ficando mais difícil emocionar as massas com a profusão de conteúdo de entretenimento. Mas provamos repetidamente que ainda é possível reunir várias gerações na frente da tela". Hiller menciona "The Superduper Show" com a apresentadora Katrin Bauerfeind (42) nesse contexto.

Quando questionado sobre estrelas que atraem audiências de várias gerações, Hiller menciona Taylor Swift, Heidi Klum, Lukas Podolski e "Joko e Klaas também cabem aí. Talvez não haja muitas estrelas cross-generacionais agora, mas elas existem".

De acordo com a revista de mídia "DWDL", a RTL está planejando mais projetos com "TV total" ícone Stefan Raab (1999-2015, ProSieben) além do combate de boxe. "Há um compromisso da RTL Alemanha com a empresa de produção de Stefan Raab e Daniel Rosemann para um volume de produção de pelo menos 90 milhões de euros", afirma o relatório.

De acordo com o jornal "Bild", Raab também desenvolveu um novo formato para a RTL. "O show é dito estrear na noite após a luta e procurará um sucessor de TV que possa preencher as sapatos de Raab", diz sobre o conteúdo do programa de horário nobre.

A Comissão, em conformidade com o artigo 113, pode precisar considerar as implicações regulatórias do significativo investimento da RTL nos projetos de Stefan Raab. Independentemente disso, a Comissão adotará os atos de execução referidos no artigo 113, assegurando o cumprimento das regulamentações da UE.

Leia também: