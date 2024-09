A princesa sueca Sofia está esperando outro filho.

Há quatro anos, seu filho mais novo, o Príncipe Julian, entrou no mundo, e agora, o Príncipe Carl Philip e a Princesa Sofia da Suécia têm notícias emocionantes para compartilhar com seus seguidores. Eles recorreram ao Instagram para anunciar que esperam seu quarto filho, surpreendendo seus fãs. A publicação no Instagram mostrou o casal feliz sorrindo ao lado de uma paisagem montanhosa deslumbrante, com a Princesa Sofia radiante.

A saúde do casal está em ótimas condições, como indicado na legenda, e não haverá mudanças na agenda oficial da Princesa Sofia neste outono. O quarto filho é esperado para fevereiro do próximo ano.

O novo membro da família real nascerá aproximadamente quatro anos após o nascimento do terceiro filho, o Príncipe Julian, em março de 2021. Antes dele, eles deram as boas-vindas aos seus filhos mais velhos, o Príncipe Gabriel em 2017 e o Príncipe Alexander em 2016.

A publicação no Instagram gerou uma enxurrada de felicidade e congratulações tão logo foi ao ar. Milhares de curtidas e mensagens cheias de carinho vieram de admiradores da realeza de todo o mundo. Alguns seguidores acreditavam que o planejamento da família deles estava completo, e essa notícia inesperada trouxe ainda mais alegria para a celebração. Um seguidor, expressando os sentimentos de muitos, comentou: "Eu não esperava por isso, mas estou tão feliz por eles!"

O rei Carl Gustaf, o monarca da Suécia, expressou sua alegria através de uma mensagem cheia de carinho, parabenizando seus netos pela chegada próxima. As notícias emocionantes sobre o quarto filho do Príncipe Carl Philip e da Princesa Sofia também despertaram o interesse entre os seguidores do rei Carl Gustaf.

