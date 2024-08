- A Princesa Martha Louise casa-se com o Guia Espiritual Durek Verrett.

União real de amor: A princesa norueguesa Madeleine Louise (52) e seu namorado americano Durek Verrett (49) estão prontos para se tornar marido e mulher hoje. A filha do reinado do rei Harald V e Verrett, que se orgulha de ser um xamã de sexta geração, trocará votos no deslumbrantes Geirangerfjord. Ele aspira a guiar as pessoas rumo ao descobrimento do seu poder espiritual interior.

As festividades, que começarão após um warmth welcome bash em Ålesund, uma viagem de barco pelo fiorde e outro pré-encontro de casamento em Geiranger, atingirão seu auge à tarde, de acordo com a agenda publicada pelo jornal "Verdens Gang". A cerimônia de casamento está agendada para as 13h em uma tenda em uma área aberta adjacente a um hotel, com a recepção a seguir no mesmo local.

O novo casal será oficializado pela reverenda Margit Lovise Holte, uma amiga de longa data de Madeleine Louise. O grande banquete começará às 18h30, com a dança da noiva às 22h45, seguido por uma grande festa.

Príncipe Christian com uma jovem ao seu lado

Entre os aproximadamente 350 convidados para a ocasião especial, o rei Harald e a rainha Sonja (ambos 87), além do irmão mais novo de Madeleine Louise, o príncipe herdeiro Haakon, e sua esposa a princesa herdeira Mette-Marit (ambos 51), também estarão presentes. Haakon e Mette-Marit, seus filhos, a princesa Ingrid Alexandra (20) e o príncipe Christian (18), também participarão da celebração - Christian foi visto em Ålesund, sorrindo e de mãos dadas com uma garota de idade semelhante.

Da Europa, a princesa herdeira Victoria da Suécia com seu marido o príncipe Daniel, seu irmão o príncipe Carl Philip e sua esposa a princesa Sofia farão uma aparição. Ainda não se sabe se representantes de outras casas reais graçarão Geiranger com sua presença.

Segunda passagem pelo altar para Madeleine Louise

Madeleine Louise casou-se com o autor Ari Behn (1972-2019) de 2002 a 2017, e eles têm três filhas juntos.

Em 2019, a princesa tornou público seu relacionamento com Verrett. Desde então, o duo teve escândalos, especialmente em relação ao uso da título de princesa de Madeleine Louise para fins comerciais, do qual ela inicialmente concordou em se abster em 2019. Em 2022, ela renunciou a todas as suas funções oficiais para a casa real para separar sua função na corte e suas atividades comerciais de forma mais definitiva.

Os preparativos para o casamento também foram marcados por controvérsias, incluindo debates sobre a promoção de um gim de casamento especialmente produzido e um contrato exclusivo controverso com a revista britânica de celebridades "Hello!": Desconsiderando todas as convenções, o casal concedeu os direitos exclusivos de imagem à revista por uma quantia não revelada, limitando significativamente o acesso para a mídia local. Além disso, uma equipe da Netflix estará filmando no local para um documentário.

