A prevalente deficiência auditiva de Terry Crews o ajudou a se destacar no ofício do humor físico.

Em uma recente conversa com a CNN, o ator Terry Crews riu e mencionou se sentir como um Muppet ou um personagem de desenho animado às vezes, especialmente para seu novo filme "The Killer's Game" que estreia nas telonas nesta sexta-feira. Ele compartilhou que suas habilidades de atuação foram aperfeiçoadas durante esse período, tirando inspiração da observação das palhaçadas dos Muppets.

Crews é uma pessoa talentosa, conhecida por seus papéis em atuação, escrita, esportes, arte e até mesmo por tocar flauta. Ele é aberto sobre viver com perda auditiva sensorioneural, um tipo de deficiência auditiva que afeta o ouvido interno ou o nervo auditivo, de acordo com pesquisas da Johns Hopkins.

"É bastante interessante", Crews afirmou, "Eu uso aparelhos auditivos, mas tenho tido problemas com a audição desde muito cedo. As pessoas muitas vezes pensam que eu estou ignorando elas, mas se eu não estiver olhando para você, eu não posso ouvir você. Eu leio lábios, observo as pessoas, e essa prática aperfeiçoou minhas habilidades de atuação", ele acrescentou.

Esse desafio faz parte de sua vida desde a faculdade, mesmo antes de sua carreira de ator decolar, enquanto ele aprendia a se comunicar apesar de sua deficiência.

"Eu tenho feito isso por um tempo... Não é sempre fácil, especialmente quando você tem uma deficiência", ele explicou.

Apesar dos desafios, Crews, conhecido por sua personalidade otimista, transformou sua deficiência auditiva em uma oportunidade.

Graças à sua deficiência, Crews se destacou no uso do corpo para comédia, seja em seus lendários comerciais da Old Spice ou em seu papel como o sofisticado assassino Lovedahl em "The Killer's Game". Ele disse que aprendeu essa habilidade organicamente enquanto se concentrava na leitura labial e na observação das expressões das pessoas.

"Observar as pessoas me ajudou como ator, estudando expressões faciais e sentimentos das pessoas, e aprendendo a emitir com o corpo em vez de através das palavras", ele afirmou.

A icônica cena de carro de "White Chicks" teve um papel significativo no lançamento da carreira de Crews em Hollywood, com projetos notáveis como "Brooklyn 99", "Everybody Hates Chris", a série animada "Everybody Still Hates Chris" que está por vir, e como apresentador de longa data do "America's Got Talent".

Refletindo sobre "White Chicks", Crews enfatizou a comédia física do filme, dizendo que cada performance, não apenas a dele, era "física".

"O motivo pelo qual o filme continua sendo um favorito de muitos fãs, mesmo depois de 20 anos, é porque aprendemos a nos expressar através da linguagem corporal, tornando-o entendível até mesmo para aqueles que não entenderam o diálogo", Crews concluiu.

As habilidades cômicas de Crews em performances físicas, exibidas em filmes como "White Chicks" e "The Killer's Game", se tornaram uma marca registrada de sua carreira no entretenimento. Sua deficiência auditiva, enquanto apresentava desafios iniciais, acabou levando-o a se destacar na interpretação e na transmissão de emoções através da linguagem corporal, aumentando seu apelo no entretenimento.

