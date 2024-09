- A presença dos participantes nos eventos da Semana da Moda

Gwyneth Paltrow, de 51 anos, sabe como fazer uma entrada impressionante. Chegando a um evento de joalheria Boucheron durante a Semana de Moda de Nova York em 10 de setembro, a atriz usava um vestido preto elegante com detalhes de cinto e um decote em V profundo que quase chegava ao umbigo.

A ganhadora do Oscar enfeitou o look com um colar brilhante e dois anéis extravagantes nos dedos indicadores. Ela finalizou o conjunto com saltos pretos e esmalte vermelho vibrante. Seu cabelo estava simples, caindo por um ombro.

Após um período de inatividade nas telas, Paltrow tem se dedicado a seus empreendimentos. No entanto, ela está se preparando para um retorno ao cinema, dividindo os holofotes com Timothée Chalamet, de 28 anos, no filme biográfico "Marty Supreme", dirigido por Josh Safdie, de 40 anos. Várias fontes de notícias de entretenimento dos EUA, incluindo "Variety" e "Deadline", cobriram esse retorno ao cinema.

Evento Estrelado Boucheron

Além de Gwyneth Paltrow, vários outros nomes notáveis marcaram presença no evento Boucheron realizado no Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. O ator Cole Sprouse, de 32 anos, compareceu com sua namorada Ari Fournier, que também optou por um vestido preto chic com uma linha de pescoço sofisticada. Enquanto isso, o ator de "Lincoln", Colman Domingo, de 54 anos, mostrou que os homens também podem causar impacto com uma camisa de seda preta brilhante que exibia seu torso.

