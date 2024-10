A presença de overdoses imprevistas de opiáceos provocadas por chá de sementes de papoula contaminado inspira propostas legislativas

Indiscutivelmente, esta situação foi uma trama na popular sitcom "Seinfeld". No entanto, para algumas pessoas, tornou-se um desastre.

Pessoas sofreram consequências trágicas após beber chá feito de sementes de papoula sujas. Da mesma forma, após devorar pão de sementes de papoula ou um bagel recheado, mães foram separadas de seus bebês após testes de drogas, pois não passaram neles.

As sementes de papoula vêm da planta que produz ópio e é usada para fabricar narcóticos como morfina e codeína. Durante as etapas de colheita e processamento, as sementes podem ficar contaminadas com o líquido de ópio.

Membros do Congresso propuseram legislação para restringir a distribuição e venda de sementes de papoula poluídas, com o objetivo de prevenir danos, vício e mortes por morfina das sementes de papoula. O projeto de lei estava agendado para discussão em uma audiência do Congresso em 10 de setembro.

Um dia antes da audiência, The Marshall Project e Reveal relataram um caso anterior em que uma mulher comeu uma salada com molho de sementes de papoula e depois testou positivo para opiáceos no hospital. Como resultado, ela foi relatada aos serviços de bem-estar infantil e seu bebê foi colocado em cuidados protetivos temporários. Quase duas semanas se passaram antes que ela pudesse recuperar seu bebê.

Em 2023, o Departamento de Defesa dos EUA aconselhou o pessoal militar que "Consumir sementes de papoula pode resultar em um teste positivo para codeína em uma urinálise". A US Anti-Doping Agency havia emitido um alerta semelhante para atletas no passado.

CSPI, uma organização de vigilância pública, pediu à FDA dos EUA que limitasse o conteúdo de opiáceos nas sementes de papoula em 2021. Em maio, após mais de três anos sem resposta, a CSPI entrou com uma ação judicial para promover a ação.

A cientista da CSPI, Eva Greenthal, uma das co-autoras do estudo, afirmou que houve mais de 100 relatórios aos centros de controle de veneno de 2000 a 2018 devido ao uso ou abuso intencional de sementes de papoula.

Médicos observaram que as pequenas quantidades de morfina nas sementes de papoula são pouco prováveis de representar qualquer perigo para uma pessoa. No entanto, o Dr. Irving Haber, um defensor das sementes de papoula e especialista em medicação para dor, afirmou que "É extremamente improvável que a quantidade relativamente insignificante de morfina em um tudo-bagel ou produtos semelhantes resulte em danos".

No entanto, beber grandes quantidades de chá de sementes de papoula não refinado pode levar a vício e overdose, especialmente se a pessoa também estiver consumindo outros opioides, como analgésicos receitados.

Benjamin Lai, médico no programa de opioides da Mayo Clinic, tratou pacientes que desenvolveram vício em opioides de longo prazo devido ao consumo de chá de sementes de papoula. O paciente em questão, um homem na casa dos 30 anos, havia acreditado erroneamente que o chá de sementes de papoula ajudaria na relaxamento e recuperação de treinos na academia. Após alguns meses, ele tentou parar, mas encontrou sintomas de abstinência, confirmou o Dr. Lai.

Uma mulher mais velha teve sintomas de abstinência em circunstâncias semelhantes, mas respondeu bem ao tratamento, acrescentou o Dr. Lai.

Alguns sites promovem o chá de sementes de papoula como tendo benefícios para a saúde, e alguns comerciantes podem usar linguagem específica, como "crus", "não processados" ou "não lavados", indicando que seus produtos contêm concentrações mais altas de opiáceos do que as sementes adequadamente processadas, de acordo com a ação judicial.

Stephen Hacala, professor de música, sofria de ansiedade e insônia. Em 2016, aos 24 anos, ele comprou sementes de papoula online, enxaguou-as com água e consumiu o enxágue, o que acabou levando à sua morte por envenenamento por morfina.

A única fonte de morfina descoberta na cena do crime foram sementes de papoula comercialmente disponíveis. O médico-legista do Arkansas atribuiu a morte de Stephen Hacala às sementes de papoula.

De acordo com Steve Hacala, a quantidade de sementes de papoula encontrada em uma garrafa plástica de um litro no lar de seu filho poderia ter entregue mais de dez vezes a dose letal.

Steve Hacala e sua esposa, Betty, financiaram a campanha da CSPI para iluminar essa questão. (O publisher da KFF Health News, David Rousseau, serve no conselho da CSPI.)

A ação judicial também citou vários casos em que mães, como aquelas investigadas pelo The Marshall Project e Reveal, violaram acidentalmente regulamentos destinados à proteção de recém-nascidos, como Jamie Silakowski. Jamie não havia tomado nenhum opioide durante a gravidez; no entanto, ela foi inicialmente proibida de sair do hospital com seu bebê, de acordo com a ação judicial. Revelou-se que ela havia comido pão de sementes de papoula da Tim Hortons, uma cadeia de fast-food, antes de ser hospitalizada. De acordo com a ação judicial, "Ninguém no hospital pareceu acreditar na Sra. Silakowski ou pareceu estar ciente de que os resultados do teste poderiam ser devido às sementes de papoula".

Autoridades de bem-estar infantil visitaram inesperadamente sua casa, falaram com seus filhos e falaram com seus professores, ela compartilhou em uma entrevista.

Durante sua licença maternidade, ela foi obrigada a fazer testes de drogas, disse Silakowski. "Urinando na frente de alguém como se eu fosse uma criminosa - foi apenas embaraçoso".

Seus familiares também começaram a questioná-la, e ela não conseguiu eliminar as suspeitas, disse ela. "As relações foram estilhaçadas", disse ela.

A empresa-mãe da Tim Hortons, Burger King e Popeyes, a Restaurant Brands International, não ofereceu comentários à KFF Health News.

Em julho, The Washington Post anunciou que a mistura "Tudo, menos o bagel" da Trader Joe's foi proibida e apreendida na Coreia do Sul devido à presença de sementes de papoula. A Trader Joe's não respondeu aos pedidos para este artigo. A mistura ainda está disponível para compra no site da empresa.

A Administração de Controle de Drogas dos EUA afirmou que o consumo de sementes de papoula não lavadas pode ser letal quando consumidas sozinhas ou em conjunto com outras drogas. Embora as sementes de papoula estejam isentas de regulamentação de drogas pela Lei de Substâncias Controladas, os contaminantes de ópio nas sementes não estão, explicou a agência. O Departamento de Justiça dos EUA iniciou acusações criminais relacionadas à venda de sementes de papoula não lavadas.

No entanto, a legislação destinada a limitar a contaminação de sementes de papoula ainda não ganhou grande impulso.

O projeto de lei do Senado, patrocinado pelo Senador Tom Cotton, republicano do Arkansas, tem dois apoiadores.

O projeto de lei da Câmara, apresentado pelo Rep. Steve Womack, também republicano do Arkansas, carece de apoio. Apesar de estar na pauta, não foi discutido na recente audiência.

Apesar das pequenas quantidades de morfina nas sementes de papoula serem pouco prováveis de causar dano a um indivíduo, o consumo contínuo de grandes quantidades de chá de sementes de papoula não refinado pode potencialmente levar à dependência e overdose. Pessoas conscientes da saúde que buscam os alegados benefícios para a saúde das sementes de papoula devem ter cautela, já que alguns sites promovem sementes cruas, não processadas ou não lavadas, que podem conter concentrações mais altas de ópio.

