A presença de flúor na água ajuda a prevenir certas cáries, mas temores sobre possíveis perigos para a saúde provocam debates sobre os benefícios versus os inconvenientes.

Um recente estudo da Cochrane Collaboration, um grupo que examina a pesquisa científica sem viés, sugere uma vantagem menor na adição de flúor à água da torneira, resultando em fewer cavities nos dentes decíduos das crianças. Pesquisas anteriores, antes de 1975, indicavam benefícios mais significativos, com crianças de áreas com flúor tendo aproximadamente um dente a menos afetado pela cárie do que aquelas de áreas sem flúor.

No entanto, os autores deste novo relatório argumentam que esses achados não são aplicáveis às populações modernas devido ao acesso mais amplo a diversas fontes de flúor e taxas mais baixas de doença dental no início.

Estudos mais recentes ligaram o flúor na água a uma diminuição da cárie em torno de um quarto de dente, de acordo com o relatório publicado esta semana.

O estudo conclui que a adição de flúor à água pode ligeiramente aumentar o número de crianças sem cárie em seus dentes decíduos ou permanentes, mas também reconhece a possibilidade de não haver diferença nas taxas de cárie.

Recentes preocupações sobre o impacto do flúor no desenvolvimento cognitivo de crianças pequenas levaram um juiz federal a ordenar à Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) que aperfeiçoe as regulamentações sobre flúor na água potável.

Entendendo o Flúor

O flúor é um mineral encontrado naturalmente em certos alimentos e fontes de água. Ele fortalece o esmalte dos dentes protegendo-os de ácidos produzidos por bactérias, placa e açúcares na boca. A prática de adicionar flúor aos sistemas de água pública começou nos Estados Unidos em 1945.

Mais de 209 milhões de americanos recebem água de sistemas fluoretados, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). O CDC defende a segurança e os benefícios da fluoretação da água pública, que cita como o método mais econômico de fornecer flúor à população inteira.

No entanto, pesquisas recentes podem estar alterando os riscos e benefícios percebidos dessa intervenção de saúde pública de longa data.

O novo relatório da Cochrane, que questiona a escala dos benefícios da adição de flúor à água, segue outros relatórios que aumentam as preocupações sobre os riscos.

Equilibrando Benefícios e Riscos

Um estudo publicado no JAMA Network Open em maio ligou a exposição à água fluoretada durante a gravidez a problemas neurocomportamentais aumentados em crianças. Uma revisão pelo programa de toxicologia do National Institutes of Health (NIH) publicada em agosto concluiu que níveis mais altos de flúor estão associados a um QI menor em crianças.

Apesar da ausência de evidências definitivas de que os níveis típicos de flúor na água causam um QI menor em crianças, o juiz federal Edward Chen, em um caso contra a EPA, decidiu que isso merece investigação adicional.

A EPA estabelece limites e recomendações para os níveis de flúor sob a Lei de Água Potável Segura. A agência está atualmente revisando a decisão de Chen e considerando seus próximos passos em coordenação com o Departamento de Justiça.

Os achados do novo relatório da Cochrane não fornecem uma clara indicação para a adição de flúor à água potável, dizem os especialistas.

De acordo com o Dr. Howard Hu, professor de medicina preventiva da Faculdade de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia e diretor fundador do NIH/NIEHS Center for Children's Environmental Health, está se tornando desafiador determinar se e em que medida há benefícios significativos na manutenção de programas de fluoretação da água nos tempos atuais, especialmente considerando alternativas facilmente disponíveis para prevenir a cárie dental e os riscos associados à exposição ao flúor.

Os riscos incluem fluorose dental, uma condição que causa manchas leves nos dentes, e evidências crescentes de toxicidade neurodesenvolvimental de flúor pré-natal, disse Hu. Ele coautoria um estudo sobre a exposição pré-natal ao flúor.

Organizações de saúde importantes, como a Academia Americana de Pediatria e a Associação Dentária Americana, continuam a apoiar o uso do flúor como um meio seguro e eficaz de manter a saúde oral.

