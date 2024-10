A preparação para receber vacinas contra a gripe e Covid-19 é agora urgente.

Vacinas contra Covid-19, gripe e RSV estão amplamente disponíveis agora. A temporada de vírus respiratórios geralmente atinge o pico entre dezembro e março, mas se vacinar no outono pode oferecer proteção ao longo da estação.

Leva aproximadamente duas semanas para que o corpo desenvolva uma resposta imune completa após a vacinação, mas os benefícios protetores podem durar por longos períodos, de acordo com Janet Hamilton, diretora executiva do Conselho de Epidemiologistas Estaduais e Territoriais.

Covid-19 e gripe já estão circulando em altos níveis nos EUA, com a última seguindo de perto.

"Estamos ainda tentando decifrar como nossas novas estações de doenças respiratórias serão", afirmou Hamilton. "Mas já estamos testemunhando uma atividade substancial de doenças respiratórias em várias regiões do país". Hamilton encoraja fortemente as pessoas a se vacinar o mais rápido possível.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA sugerem que esta estação de doenças respiratórias poderá ser semelhante à do ano passado, que resultou em mais de 20 hospitalizações por semana para cada 100.000 indivíduos no pico, e muito pior do que nos anos anteriores à pandemia. Mais de 200 crianças perderam a vida devido à gripe durante a temporada de 2023-24, de acordo com o CDC, superando qualquer outro ano registrado - principalmente entre os não vacinados.

Embora haja uma chance de que a carga de doenças possa ser reduzida, as taxas de vacinação terão uma influência significativa neste resultado.

"As vacinas contra doenças respiratórias deste outono são, de fato, game-changers", afirmou Hamilton. "Elas são excelentes em limitar infecções graves, mantendo você longe do hospital e minimizando a duração da doença ou tempo longe do trabalho".

Aqui está o que você precisa saber sobre as vacinas disponíveis para se proteger nesta estação:

Vacinas contra Covid-19

O CDC sugere que todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais recebam uma vacina contra Covid-19 nesta estação para ficarem atualizadas. O vírus continua a mutar, e novas versões da vacina podem oferecer melhor proteção contra doenças graves ao se concentrar em novas variantes emergentes.

Há várias opções disponíveis; vacinas de mRNA da Moderna e da Pfizer foram modificadas para alvo o KP.2, uma das variantes chamadas FLiRT dominantes nos EUA desde maio. Essas vacinas são aplicáveis a indivíduos de todas as idades. Uma vacina de proteína tradicional da Novavax também está disponível, que alvo o JN.1, uma variante circulante, mas menos proeminente em comparação com alguns meses atrás. A vacina da Novavax está autorizada apenas para aqueles com 12 anos de idade ou mais.

Ainda não determinamos a eficácia dessas vacinas na prática. No entanto, as vacinas contra Covid-19 proporcionaram 54% de proteção contra infecção sintomática na temporada passada, de acordo com dados do CDC, apesar de variantes emergentes.

Vacinas contra gripe

O CDC também recomenda uma vacina contra a gripe sazonal para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais.

A maioria das pessoas precisa de apenas uma dose da vacina contra a gripe a cada ano. No entanto, algumas crianças que estão recebendo sua primeira vacina contra a gripe devem receber duas doses, com um intervalo de quatro semanas.

Uma formulação de dose mais alta da vacina contra a gripe também está disponível para aqueles com 65 anos ou mais.

Vacinas contra RSV

O RSV pode representar perigos graves para idosos, bem como para bebês e crianças pequenas. Vacinas estão disponíveis para proteger ambos os grupos.

O CDC revisou suas recomendações para idosos neste ano com orientações mais claras. Todos os adultos com 75 anos ou mais devem receber uma dose única de RSV, bem como aqueles com 60 anos ou mais que tenham um risco aumentado devido a condições médicas crônicas ou que morem em lares de idosos ou instalações de longo prazo.

Diferentemente das vacinas contra gripe e Covid-19, a vacina contra o RSV requer apenas uma dose. Idosos que receberam uma vacina contra o RSV no ano passado, quando elas foram inicialmente disponibilizadas, não precisam receber outra este ano.

Mulheres grávidas podem receber uma vacina contra o RSV que protege um bebê recém-nascido, ou anticorpos podem ser administrados a um bebê após o nascimento.

Recebendo múltiplas vacinas simultaneamente

É seguro receber tanto uma vacina contra Covid-19 quanto uma vacina contra a gripe ao mesmo tempo, de acordo com o CDC, e pode ser mais conveniente do que adiar uma dose e correr o risco de adoecer no meio do tempo. Se estiver recebendo mais de uma dose ao mesmo tempo, pode ser administrada no mesmo braço, pelo menos um polegar de distância, ou em braços diferentes.

O CDC considera aceitável que indivíduos elegíveis recebam vacinas contra Covid-19, gripe e RSV ao mesmo tempo. No entanto, a agência observou: "Pessoas que recebem uma vacina contra o RSV e uma vacina contra a gripe na mesma visita podem ser mais propensas a ter reações no local da injeção ou efeitos colaterais comuns após a vacinação. Pesquisas adicionais estão sendo realizadas para entender melhor isso".

Vacinas combinadas ainda não estão disponíveis, mas podem não estar muito longe - a Moderna recentemente anunciou planos para aprovação regulamentar em 2024 de uma vacina combinada contra Covid-19 e gripe.

Obtendo as vacinas

Vacinas contra Covid-19, gripe e RSV estão amplamente disponíveis em farmácias em todo o país. O governo federal fornece um localizador de vacinas para ajudar a encontrar doses acessíveis, mas os compromissos e a disponibilidade devem ser confirmados diretamente com o provedor.

As vacinas também podem estar disponíveis em departamentos de saúde locais ou em consultórios médicos, embora menos visivelmente.

Crianças e bebês pequenos devem consultar seu pediatra. No entanto, desafios persistentes do ano passado - incluindo limites de idade em farmácias e estoque limitado em consultórios de pediatras - podem continuar nesta estação.

Custo da vacina

Essas vacinas geralmente são cobertas por a maioria dos planos de seguro. A maioria das pessoas com seguro privado, Medicare ou Medicaid ainda poderá obter vacinas sem nenhum custo adicional.

Lamentavelmente, uma iniciativa governamental que anteriormente fornecia vacinas contra a Covid-19 gratuitas para adultos sem seguro e aqueles com seguro que não cobriam totalmente as despesas de vacinação não existe mais devido a financiamento federal insuficiente. Para indivíduos sem seguro ou com seguro que não cobre a vacina, obter a ultima dose da Covid-19 em uma farmácia pode custar $201,99.

Inoculações gratuitas podem continuar disponíveis para pessoas sem seguro em alguns locais. O CDC declarou que está alocando $62 milhões para apoiar departamentos de saúde estaduais e locais a distribuir vacinas contra a Covid-19 gratuitamente para adultos que não podem arcar com elas de outra forma.

Manter uma boa saúde é crucial nesta estação de doenças respiratórias, já que os dados atuais sugerem que ela pode ser semelhante à anterior. De acordo com o CDC, tomar vacinas contra a Covid-19, gripe e RSV pode oferecer uma proteção significativa e reduzir a gravidade das infecções.

