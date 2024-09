- A pessoa fala sobre a interrupção indesejada da gravidez.

Stefanie Giesinger, de 28 anos, compartilhou suas experiências com um aborto no ano passado em seu podcast "G Spot" e no Instagram. Ela falou sobre a gravidez indesejada e o processo desafiador do aborto, escrevendo: "Há cerca de um ano, descobri que estava grávida, e os meses seguintes foram incrivelmente difíceis."

Ela conversou sobre suas lutas com Nike van Dinther em seu podcast, mencionando como um ginecologista não levou a sério sua decisão de interromper a gravidez. Sua postagem no Instagram detalhou sua frustração em encontrar fotos de bebê em sites enquanto procurava opções de aborto. O compromisso obrigatório na "Pro Familia" foi uma experiência desafiadora, deixando-a ansiosa e nauseada.

Giesinger: "Lutando contra meu próprio corpo"

Giesinger optou por um aborto cirúrgico, o que significou que ela teve que esperar mais seis semanas. Ela descreveu esse tempo como uma luta contra seu próprio corpo, "Vergonha, medo, tristeza, confusão, dor e dúvida tornaram a vida difícil. Meu corpo estava mudando, havia algo crescendo dentro de mim e eu não queria isso."

O aborto só pôde ser realizado quando o óvulo fertilizado foi visível. Sob anestesia, seu útero foi aspirado. O pós-operatório foi difícil para Giesinger, que agora se refere a ele como um período de depressão. "A queda repentina de hormônios, a culpa e as emoções esmagadoras me mergulharam em um buraco profundo", disse ela.

Sua postagem no Instagram terminou com gratidão por aqueles que a apoiaram. "Não teria conseguido passar por isso sozinha", ela escreveu, expressando gratidão pelo privilégio de ter controle sobre as decisões do próprio corpo.

Em seu episódio do podcast, Giesinger revelou: "Não vou adoçar a pílula, a experiência foi cruel", destacando a luta emocional e física que ela enfrentou durante o processo de aborto. Refletindo sobre sua jornada, ela admitiu: "Não vou mentir, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida."

