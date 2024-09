A pessoa enganosa Anna Sorokin cria ondas de atenção

"Dancing With the Stars" nos EUA é similar a "Let's Dance" na Europa. A inclusão desta temporada de Anna Sorokin, uma impostora, causou grande alvoroço. Sua seleção pelo público gerou ainda mais rebuliço.

Desde o início, a participação de Sorokin foi questionável. Isso pode ter contribuído para sua eliminação precoce em "Dancing With The Stars" - uma versão americana de "Let's Dance". Infelizmente, ela recebeu tão pouco apoio do público que teve que se retirar após o segundo episódio desta temporada. Sua saída não foi nada graciosa, o que continuou a gerar polêmica.

Quando questionada pela apresentadora Julianne Hough sobre suas impressões da competição, Sorokin simplesmente disse, "Nada". Mais tarde, Hough compartilhou este clipe em seu Instagram e o legendou como "Aí está... ICÔNICO", acompanhado de uma carinha de riso e um emoji de caveira.

No entanto, muitos seguidores de Hough não acharam graça na aparição de Sorokin. Um usuário comentou, "Isso não é icônico, isso é de mau gosto". Outro usuário se referiu a isso como "sem vergonha".

Mesmo a juíza Carrie Ann Inaba teve palavras duras para o comportamento de Sorokin. Em uma entrevista à "Entertainment Weekly", ela descreveu sua reação como desrespeitosa para com a chance dada à criminosa e seu parceiro de dança, Ezra Sosa, que fez sua estreia na 33ª temporada do formato. "Todos tentamos lhe dar uma chance justa, mas não acho que ela viu dessa forma, e isso é uma pena", explicou Inaba. Quando perguntada se achava que o público não tinha dado uma chance a Sorokin, ela respondeu, "Acho que nosso público fez o que achou certo". Os fãs são apaixonados e engajados e só votam Those who deserve it.

A aparição de Sorokin no programa de dança foi polêmica desde o início e só foi possível sob certas condições. Afinal, a impostora condenada ainda está em prisão domiciliar. Ela teve que usar uma tornozeleira eletrônica com pedrinhas brilhantes para combinar com seu figurino de dança. No mesmo episódio, a atriz americana Tori Spelling também deixou "Dancing With The Stars".

Anna Sorokin foi condenada a pelo menos quatro anos de prisão em 2019 por fraude. Sob o pseudônimo de Anna Delvey, ela supostamente se passou por uma milionária alemã e supostamente obteve serviços e bens no valor de mais de $200,000 na alta sociedade de Manhattan.

Sorokin ganhou mais fama com a minissérie da Netflix "Inventing Anna" em 2022, que dramatizou sua história.

Apesar de sua entrada polêmica, o desempenho medíocre de Sorokin em "Dancing With the Stars" resultou em pouco apoio do público, levando à sua eliminação precoce. Como resultado, os meios de comunicação e as plataformas de mídia social foram inundados com críticas a sua participação desonesta na versão americana de "Let's Dance", conhecida por sua renomada diversão.

