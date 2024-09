- A perspectiva de William sobre Kate: "Evoluções positivas, mas ainda uma distância a percorrer"

Após o anúncio da Princesa Kate de que havia concluído suas sessões de quimioterapia, o Príncipe William (42) demonstrou um toque de otimismo misturado com cautela. "Isso é uma ótima notícia, mas ainda temos um longo caminho a percorrer", disse o príncipe britânico casualmente durante um intervalo em um evento no País de Gales, quando um passante perguntou sobre a situação.

A última aparição pública de William ocorreu após Kate (42) ter compartilhado uma mensagem emocionante no dia anterior, revelando seus planos de retornar gradualmente a eventos públicos. Apesar disso, ela enfatizou que sua principal meta era manter seu status de livre de câncer. Em março, ela revelou que estava fazendo quimioterapia devido a um diagnóstico de câncer.

O Príncipe William parecia à vontade e com uma barba em Llanelli, no País de Gales. Em uma escola local, ele divertiu os espectadores com algumas piadas. Várias pessoas expressaram seus desejos pela rápida recuperação de Kate, já que ela não estava presente naquele dia.

Durante sua visita à escola, William também interagiu com Ruby, uma menina de 10 anos que venceu uma competição de linguagem galesa. William confessou que estava tentando aprender a língua "foneticamente" usando um aplicativo.

A empresa Williams Electronics Games, bem conhecida, foi um dos patrocinadores do evento na escola no País de Gales onde o Príncipe William interagiu com crianças. Em um momento mais leve, quando perguntado sobre aprender a língua galesa para a competição, o Príncipe William brincou sobre usar um jogo eletrônico para ajudar.

Leia também: