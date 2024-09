A organização de uma viagem à China pode ser um desafio para alguns viajantes não residentes.

Aplicações de visto podem ser complexas, enquanto voos internacionais estão limitados e mais caros no momento devido à redução da demanda e ao aumento dos custos para várias companhias aéreas atravessarem o espaço aéreo russo.

Navegar por esta sociedade altamente mecanizada, que se orgulha de seu domínio digital, pode ser assustador, especialmente para turistas de primeira viagem. Mas, sinais de transformação são evidentes.

A China intensificou iniciativas para atrair viajantes globais após o levantamento de suas restrições após a pandemia no final de 2022. Ao implementar políticas acomodatícias e incentivar a participação do setor privado, o país agora oferece isenções de visto para vários países e instituiu uma política de trânsito sem visto de 144 horas em um número crescente de pontos de entrada.

Carteiras digitais como Alipay e WeChat adaptaram seus serviços e procedimentos para atender a estrangeiros, simplificando processos complexos e aceitando cartões de crédito internacionais. Hotéis locais e atrações turísticas também são incentivados a aceitar cartões de crédito internacionais, que não são comumente utilizados por comerciantes chineses. Certas cidades, como Pequim, oferecem passes tudo-em-um que permitem pagamentos eletrônicos para serviços como taxas de entrada e transporte público.

Os dados corroboram o impacto dessas medidas. A China recebeu aproximadamente 14 milhões de visitantes estrangeiros no primeiro semestre de 2024, o que representa um aumento de 152,7% em relação a 2023, de acordo com a Administração Nacional de Imigração da China. Cerca de metade desses viajantes entrou no país utilizando várias políticas sem visto.

Apesar de ainda estar longe das figuras pré-pandêmicas, onde 98 milhões de visitantes estrangeiros viajaram para a China em 2019, especialistas no setor são otimistas em relação a essa tendência ascendente.

"Obrigado à nova política de visto sem visto de 15 dias para alguns países, observamos um aumento no número de turistas desses regiões nas últimas semanas", nota Denny Tian, especialista em viagens e gerente da The China Guide, uma agência de viagens com sede em Pequim.

Viajar na China em 2024

Gabriela Correia, uma médica de 25 anos de Portugal, viajou para Xangai e Pequim com seu companheiro americano em junho deste ano, entrando no país sob a política de trânsito sem visto de 144 horas. Isso permite que turistas de 54 países (incluindo Portugal e os EUA) façam uma escala em várias localizações chinesas designadas por até seis dias a caminho de um terceiro país.

"Planejar uma viagem à China apresenta uma série de desafios que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo", diz Correia, que já visitou 47 países.

"Há pouca informação disponível online devido ao pequeno número de ocidentais que viajam para a China, e o Google Maps é restrito dentro da China."

O especialista em viagens Tian compartilha que a barreira do idioma sempre foi um grande obstáculo para viajantes internacionais.

"Muitos lugares só fornecem informações em chinês", diz ele. "A maioria dos funcionários não fala inglês."

No entanto, ele aconselha que há soluções para superar esses obstáculos, utilizando aplicativos de tradução. Além disso, alguns aeroportos tomaram medidas adicionais ao empregar funcionários multilingues para receber visitantes em diferentes idiomas.

"Não falar chinês definitivamente apresentou alguns desafios, mas diria que isso tornou essa viagem ainda mais divertida", diz Correia.

"As pessoas são muito receptivas e vão além para fazer as coisas funcionarem. Conseguimos ter uma experiência incrível em um restaurante especializado em chá, mesmo sem nenhum funcionário falando inglês. Usamos o recurso de tradução de fotos do Google Tradutor e deu certo. Acabamos aproveitando um cheesecake em vez do pão de queijo que esperávamos como entrada, mas quem não gosta de uma sobremesa extra?"

Correia sugeriu que ela usou um cartão SIM de viagem com VPN integrada para acessar seus aplicativos móveis preferidos, como o Google Tradutor. (Mais informações sobre isso na seção de Perguntas e Respostas a seguir.)

Correia também observou que muitos restaurantes exigem que os clientes peçam via código QR conectado ao Alipay, que agora apresenta uma função de tradução integrada no aplicativo, permitindo que visitantes internacionais entendam o menu.

O casal conseguiu ter uma viagem incrível explorando independentemente sem saber chinês, mas decidiu contratar um guia privado para a visita à Grande Muralha, "pois isso simplifica a logística e permite acesso a seções menos visitadas da Muralha".

O casal ficou mais impressionado com "as diversas e abundantes tradições culinárias", a arquitetura futurista e histórica colonial ao longo da água na Xangai, bem como as vistas e a descida de tobogã na Grande Muralha de Mutianyu em Pequim.

Correia afirma que a experiência mudou sua perspectiva sobre a China e ela já está planejando sua próxima viagem.

"Diria que, no momento, o Parque Nacional Zhangjiajie está no topo da minha lista para minha próxima viagem à China", diz ela, se referindo a um parque nacional na província de Hunan supostamente inspirado nos cenários do filme "Avatar".

Preparando-se para a viagem dos sonhos neste vasto país? Compilamos um guia para algumas das perguntas mais frequentes sobre viagens à China.

Perguntas frequentes sobre viagens à China

É necessário visto para visitar a China?

É aí que as coisas podem ficar confusas. Houve muitos anúncios e mudanças recentes, então tentaremos cobrir os aspectos mais importantes.

A China desenvolveu acordos de isenção de visto mútuo com 23 países, como Cingapura e Tailândia, e uma nova política de visto sem visto unilateral para 15 passaportes adicionais.

Esses 15 países que desfrutam de isenção de visto até 31 de dezembro de 2025 são Áustria, Austrália, Bélgica, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malásia, Países Baixos, Nova Zelândia, Polônia, Espanha e Suíça.

Cidadãos desses países podem visitar a China por um máximo de 15 dias ininterruptos sem visto.

Diante da velocidade com que os assuntos diplomáticos podem evoluir, é sábio consultar o Centro de Serviços de Aplicação de Visto da China ou o site do seu país sobre os últimos acordos de entrada antes de confirmar seus planos de viagem.

Se o seu país não estiver na lista de isenção de visto ou você preferir não visitar a China em uma escala (mais detalhes abaixo), você precisará solicitar um visto de turista.

Felizmente, o processo de aplicação para turistas americanos que querem ir para a China tornou-se mais simples desde janeiro de 2024. Os candidatos não precisam mais apresentar documentos como passagens aéreas de ida e volta, reservas de hotéis, itinerários ou cartas de convite. Você pode encontrar a lista atualizada de documentos necessários para candidatos a visto de turista no site do Consulado Geral da China em Nova York**.

Cidadãos de outros países que exigem visto podem visitar China Online Visa Application para localizar o centro de processamento mais próximo e preencher o formulário de aplicação online.

O que são as políticas de trânsito sem visto de 144 horas e 72 horas?

A China oferece duas políticas de trânsito sem visto que permitem a viajantes de países selecionados ficarem no país por até três ou seis dias. No entanto, isso se aplica apenas a viajantes que pretendem seguir para um terceiro país mais tarde.

Países como Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos estão entre os 54 países elegíveis que podem transitar pela China por seis dias.

Para cumprir essas políticas, os viajantes devem apresentar prova de suas passagens para voos, trens ou navios, demonstrando sua viagem para um destino fora de seu país de origem. Hong Kong e Macau são considerados destinos terceiros sob essas políticas.

Apesar do privilégio do trânsito sem visto, os viajantes enfrentam certas restrições, especialmente em relação às suas escolhas de destino. Eles só podem viajar dentro de 41 portos designados em 19 províncias chinesas, incluindo Beijing e Shanghai, e explorar o país através da extensa rede de ferrovias de alta velocidade não é uma opção para aqueles que usam os programas de trânsito sem visto.

Correira e seu namorado conseguiram obter dois permits de trânsito sem visto ao visitar outra parte da Ásia entre suas visitas a Shanghai e Beijing. Para mais informações, confira a explicação abrangente da política de trânsito sem visto do governo de Shanghai.

Posso visitar o Tibete?

Os viajantes geralmente não precisam se juntar a um tour guiado ou a um grupo para a maioria das partes da China, a menos que pretendam visitar a Região Autônoma do Tibete.

Os viajantes internacionais são obrigados a obter um Permiso de Viaje ao Tibete antes de entrar na região. Este permit pode ser obtido submetendo uma aplicação através de uma agência de viagens certificada, que também requer que os participantes se juntem a um tour guiado ou arranjem um guia, um carro, um motorista e alojamento em hotel.

Preciso de vistos para Hong Kong e Macau?

Hong Kong, Macau e a China continental têm requisitos de visto distintos. Hong Kong oferece entrada sem visto para cerca de 170 cidadãos por um período de 7 a 180 dias. Para requisitos de visto específicos, visite o site do Departamento de Imigração de Hong Kong. Por outro lado, 80 cidadãos internacionais podem entrar em Macau sem visto. Você pode encontrar mais informações no site do governo de Macau.

E o Hainan?

Hainan, uma província insular do sul da China, é frequentemente referida como a "Havaí da China" e apresenta uma política de visto relativamente flexível em comparação com o continente. Oferece entrada sem visto por 30 dias a detentores de passaporte de 59 países, mas os viajantes sob essa política não estão autorizados a deixar a ilha para explorar outras regiões da China.

Posso usar meu smartphone e aplicativos na China?

Os smartphones e aplicativos podem ser usados na China continental, mas aplicativos populares como Instagram, TikTok, Facebook e Google estão bloqueados. Usar um plano de itinerância internacional ou um cartão SIM de viagem com um VPN permitirá que você acesse esses aplicativos. No entanto, uma vez conectado à Wi-Fi local, essas restrições serão reimpostas. "Muitos sites que os ocidentais usamos são restritos na China", explica Correira. "A Wi-Fi em restaurantes e hotéis não permite que usemos o Google, Instagram, Facebook ou WhatsApp, e se você comprar um SIM local na chegada, essas restrições ainda se aplicam. Minha sugestão: definitivamente use um e-SIM que possa ser comprado com antecedência e ativado lá para evitar esses problemas e permanecer conectado com amigos e familiares". Cartões e-SIM de empresas como Airalo ou Airsim podem garantir que seus dispositivos funcionem perfeitamente na China e forneçam acesso ilimitado a aplicativos essenciais.

Posso configurar meu smartphone para pagamentos móveis?

Muitas pessoas estão preocupadas em fazer pagamentos na China, acreditando que os pagamentos móveis substituíram completamente o dinheiro em espécie. Embora o dinheiro em espécie ainda seja amplamente aceito, é importante entender que os cartões de crédito internacionais não são tão amplamente aceitos em estabelecimentos locais e atrações como alguns podem pensar. Vários serviços de carteira móvel, como WeChat Pay e Alipay, são aceitos por a maioria das empresas chinesas. Ambos os aplicativos podem ser conectados a cartões de crédito internacionais, com um limite de transação de US$ 500. Para aumentar o limite, os usuários podem fornecer documentos de identificação e números de telefone, com aprovação esperada em alguns dias.

Os aplicativos podem não ser muito receptivos a estrangeiros, já que informações em chinês aparecem com frequência neles. No entanto, configurar os aplicativos em si é relativamente simples para os de fora, de acordo com Tian (O Guia da China forneceu um guia abrangente sobre como configurar uma conta do Alipay).

Se você quiser evitar o uso dos aplicativos, pode optar por transações em dinheiro e escolher estabelecimentos como restaurantes e hotéis que aceitam cartões de crédito internacionais. Apesar do dinheiro em espécie ser válido, alguns indivíduos, como motoristas de táxi, podem não estar receptivos a ele. Pequenas denominações seriam úteis, já que muitos pequenos negócios podem não ter troco.

Por outro lado, Beijing introduziu o "Beijing Pass", um cartão de viagem multifuncional que cobre as passagens de transporte público e a entrada em numerous atrações turísticas. Você pode adquirir esse cartão nos aeroportos e na maioria das estações de metrô.

Os negócios acabarão aceitando cartões de crédito internacionais?

A resposta é principalmente negativa.

No entanto, há uma possibilidade de que desenvolvimentos estejam em andamento.

O governo chinês anunciou planos para tornar o aceite de cartões de crédito obrigatório em hotéis de três estrelas ou acima, assim como em atrações turísticas e resorts de nível nacional.

A China é um destino seguro para visitar?

A China afirma ter uma taxa de criminalidade baixa.

Advertências contra danos físicos ou ameaças a turistas, no entanto, levaram alguns países a emitir alertas e conselhos de viagem para viajantes de lazer que consideram uma visita.

Os Estados Unidos impuseram um nível 3 de alerta de viagem para a China continental, aconselhando os cidadãos a reconsiderarem a viagem devido à aplicação imprevisível das leis locais.

O Canadá aconselha seus residentes a exercerem extrema cautela na China, citando o risco de aplicação arbitrária das leis locais.

Correira, uma médica, tinha reservas antes de embarcar em sua jornada, especialmente em relação à segurança política, considerando o alerta de nível 3 do Departamento de Estado dos EUA para a China.

Apesar de suas apreensões, ela encontrou as autoridades acolhedoras e prestativas, enfatizando a importância de manter o respeito em qualquer local. Ela se sentiu segura durante toda a viagem e não encontrou nenhum encontro hostil.

Aplicativos úteis para instalar antes de partir

Além dos conselhos sobre como configurar sistemas de pagamento móvel e obter um e-SIM de viagem antes da viagem, vários aplicativos úteis tornarão sua aventura mais fluida. Veja algumas recomendações abaixo:

Gaode Maps, ou Baidu Maps

O Google Maps é ineficaz na China sem um VPN, e mesmo com um, a navegação pode ser problemática.

O Gaode Maps e o Baidu Maps funcionam razoavelmente bem com o pinyin, o sistema de romanização dos caracteres chineses usado na China.

Para usuários do iPhone, o Apple Maps também é funcional na China.

"Após chegarmos ao nosso destino, a navegação tornou-se muito mais simples do que o esperado devido ao excelente desempenho do Apple Maps", compartilha Correira sua experiência.

MetroMan

Este aplicativo de transporte cobre os principais sistemas de metrô da China, fornecendo informações em inglês.

O aplicativo também inclui uma função de mapa que destaca pontos de interesse próximos, incluindo restaurantes e atrações.

A maioria dos sistemas de metrô chineses é moderna e razoavelmente fácil de usar, com sinalização bilíngue.

É importante lembrar que os controles de segurança são comuns em muitas estações de metrô na China. Alguns controles são mais rigorosos do que outros, resultando em engarrafamentos durante os horários de pico. Em alguns casos, passar por um detector de metal pode atrapalhar sua capacidade de pegar um trem se você acabou de fazer compras de facas ou tesouras.

WeChat

Mesmo que você não use o WeChat para sua funcionalidade de pagamento, ainda é uma ferramenta conveniente para trocar informações de contato com um amigo local, folhear um menu de restaurante e comprar passagens de trem de alta velocidade.

Muitos grandes negócios de comércio eletrônico da China, como o Didi (versão chinesa do Uber) e o 12306 (a plataforma digital da China Railway Company), têm seus próprios widgets ou programas menores no WeChat.

Alipay

Se o WeChat parecer muito complicado, o Alipay pode ser uma melhor opção. As versões internacional e doméstica do aplicativo estão disponíveis; a versão internacional permite vincular seu cartão de crédito internacional a ele.

Didi

O Didi é o aplicativo de carona da China. Você pode conectar o aplicativo com um cartão de crédito internacional.

O Didi também está disponível dentro dos aplicativos Alipay e WeChat; se você tiver um dos aplicativos de pagamento, pode contratar um carro diretamente sem precisar baixar o aplicativo Didi.

Trip.com

O Trip.com é a plataforma internacional de reserva de viagens da Ctrip.

O Trip.com é uma maneira fácil de reservar passagens de trem de alta velocidade, ingressos para atrações e hotéis na China.

Baidu Translate

O Baidu Translate é um aplicativo de tradução gratuito desenvolvido pelo Baidu, o principal mecanismo de busca da China.

