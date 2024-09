A Nova Zelândia reivindica o título de maior desempenho Haka no mundo em solo nativo, superando o recorde anterior da França.

Historicamente, o Haka era originalmente uma dança de guerra Māori, servindo como desafio aos inimigos e como um brado motivacional antes de ir para a batalha. No entanto, hoje, também é usado para celebrar a herança e cultura Māori, assim como para unir pessoas durante tempos de luto.

O espetáculo do Haka – com seus pés batendo, punhos bombeando e cordas vocais tensionadas – está profundamente enraizado na cultura da Nova Zelândia e é famoso por ser usado pelas equipes de rúgbi do país como um ritual pré-jogo.

Mais de 6.500 indivíduos participaram do evento recorde em Auckland no domingo, de acordo com os oficiais do Eden Park. Isso superou o recorde anterior, da França, com 4.028 participantes em 2014.

O CEO do Eden Park, Nick Sautner, afirmou: "Não se trata apenas de números... Trata-se de honrar nossa herança cultural em um palco global."

Os participantes encheram o estádio esportivo com gritos ensurdecedores naquela noite. Eles inflaram o peito, bateram no chão e fizeram expressões faciais intimidadoras, como mostrado em um vídeo postado no Instagram do Haka Record.

O organizador, o Fundo de Terapia Musical Raukatauri, convocou uma mudança no status de detentor do recorde da França antes do evento, instando os participantes: "Fique como uma nação e traga o Haka para casa."

O árbitro do Guinness World Records, Brian Sobel, confirmou o recorde, embora o número final de participantes ainda possa ser ajustado, segundo a RNZ.

Celebridades como o apresentador de TV americano Conan O'Brien, o diretor da Nova Zelândia Taika Waititi e o ex-boxeador David Tua estavam presentes na multidão, de acordo com a RNZ.

O Haka teve que ser executado por um minuto, então a multidão executou o Ka Mate, a rotina de Haka mais famosa, quatro vezes consecutivamente para atender ao requisito. Essa dança foi coreografada por Te Rauparaha, um líder Māori proeminente do século 19.

Embora o Haka tenha sido amplamente aceito por várias seções da sociedade da Nova Zelândia, a comunidade Māori, que constitui aproximadamente 20% da população do país de mais de 5 milhões, muitas vezes enfrenta discriminação. Isso resulta em piores condições de saúde, educação e representação educacional, assim como taxas mais altas de encarceramento para a comunidade.

Este ano, protestos eclodiram em resposta ao governo de direita da Nova Zelândia propor desmantelar a Autoridade de Saúde Māori, limitar o uso da língua Māori e abolir restrições às vendas de tabaco – medidas buscadas pelos líderes Māori para combater as altas taxas de fumo dentro de sua comunidade.

A popularidade do Haka como símbolo unificador estendeu-se além do campo esportivo, com muitas pessoas escolhendo aprender e executá-lo como uma homenagem à cultura Māori. Durante sua visita à Nova Zelândia, Conan O'Brien e sua equipe até se juntaram a uma apresentação de Haka.

Apesar da ampla apreciação pelo Haka, ele permanece como um aspecto significativo da discussão em andamento sobre os direitos e a representação dos Māori na Nova Zelândia, influenciando discussões sobre cultura, herança e igualdade.

