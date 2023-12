A nova rota do comboio-bala torna mais fácil do que nunca visitar a deslumbrante região japonesa de Hokuriku

Composta por quatro prefeituras - Toyama, Niigata, Ishikawa e Fukui - esta região da principal ilha japonesa de Honshu foi um importante centro durante o período Edo (1603-1867). No entanto, no século seguinte, ficou à sombra dos seus vizinhos - Tóquio, a leste, e Osaka, a sudoeste.

Agora, graças a uma nova extensão do comboio de alta velocidade que ligará a região a Tóquio a partir de março de 2024, será mais fácil do que nunca conhecer as muitas atracções de Hokuriku.

Para Nagano e mais além

A linha Hokuriku Shinkansen data de 1997. Na altura, chamava-se Nagano Shinkansen e foi construída para ligar a província a Tóquio para os Jogos Olímpicos de inverno de Nagano em 1998.

Em 2015, a linha foi alargada e rebaptizada Hokuriku Shinkansen para refletir a sua expansão na região, com os carris a atravessarem as prefeituras de Niigata e Toyama - esta última famosa pelo seu corredor de neve com 20 metros de profundidade - terminando na estação de Kanazawa, na prefeitura de Ishikawa.

A extensão de 2024, que terminará na estação de Tsuruga, na prefeitura de Fukui, acrescentará 125 quilómetros (78 milhas) de linha e oferecerá uma série de novas oportunidades de viagem aos visitantes internacionais. A viagem de Tóquio à estação de Tsuruga demorará três horas e oito minutos - 51 minutos mais rápida do que o tempo atual de viagem de comboio.

"A abertura do Hokuriku Shinkansen aumentou as interacções entre as cidades e expandiu o fluxo de visitantes, tanto para negócios como para turismo, em toda a área", afirma um representante da West Japan Railway Company (West JR) quando questionado sobre o impacto do novo Shinkansen na região nos últimos anos.

Em nenhum outro lugar isto é mais evidente do que na prefeitura de Ishikawa, que testemunhou um impacto dramático na sua indústria turística quando o comboio-bala foi estendido até à cidade de Kanazawa.

Os números contam a história - registou mais 3,3 milhões de turistas em 2019 do que no ano anterior à abertura da estação Kanazawa Shinkansen em 2015.

"Embora o número de turistas não tenha recuperado o nível anterior à Covid-19, desde a abertura de Kanazawa, os efeitos colaterais apareceram e continuaram em vários aspectos, incluindo um aumento significativo no número de turistas, excedendo em muito as expectativas", diz Yumiko Omoteguchi, que trabalha na divisão de turismo da prefeitura de Ishikawa, à CNN Travel.

As aldeias termais de Hokuriku

Espera-se que a nova extensão traga as partes pouco exploradas da região de Hokuriku para a ribalta internacional.

Entre os principais destaques estão as aldeias turísticas de águas termais (onsen) da região.

Há quatro localizadas perto da estação de Komatsu e da estação de Kaga Onsen em Ishikawa (Awazu, Yamanaka, Yamashiro e Katayamazu) e uma, Awara Onsen, com uma estação com o mesmo nome na prefeitura de Fukui.

"Numerosas estâncias termais, que vão desde os preços razoáveis aos ryokan (pousadas) de luxo, estão preparadas para satisfazer as necessidades dos viajantes e, com a extensão da linha Shinkansen em março de 2024, esperamos que muitos turistas visitem estas áreas", diz Omotegushi.

Acrescenta que os hóspedes que pernoitam nas cinco estâncias termais deverão ser cerca de 3 milhões em 2024, um aumento de cerca de 400 000 em comparação com os números pré-Covid de 2019.

O KAI Kaga, com quatro séculos de existência, é um dos onsen ryokans de Ishikawa que espera receber novas vagas de viajantes.

Anteriormente denominada Shiroganeya, esta estalagem tradicional japonesa foi construída em 1624 em Yamashiro, tendo servido pessoas como o senhor feudal do domínio Kaga no período Edo e Rosanjin Kitaoji, um famoso artista do início do século XX.

O grupo local Hoshino Resorts assumiu o controlo e remodelou o espaço em 2012.

O ryokan, com paredes de madeira vermelha e um jardim zen exterior, exibe orgulhosamente o artesanato regional em cada canto e trabalha com as comunidades locais para promover o turismo na área.

Cada quarto está decorado com trabalhos artesanais em papel, tecidos tingidos e conjuntos de chá Kutani-yaki (um estilo de porcelana luxuosamente pintada).

Todas as noites, realiza-se um espetáculo contemporâneo inspirado na tradicional dança mítica do leão (shishi).

"Para a KAI Kaga, (a nova linha de Shinkansen) é uma oportunidade para partilhar os encantos de Kaga com os clientes, não só no Japão, mas também a nível internacional", diz a Directora Geral Aya Morishita à CNN Travel.

Dinos, um templo tecno budista e caranguejo real

As estações da prefeitura de Fukui na linha Shinkansen - Estação Awara Onsen, Estação de Fukui, Estação Echizen-Takefu e Estação Tsuruga - serão provavelmente destinos populares para os viajantes graças à chegada do comboio-bala. E por boas razões.

À semelhança de Ishikawa, a prefeitura de Fukui tem uma arquitetura antiga bem preservada, locais históricos e templos. Entretanto, já estão a surgir novas atracções na cidade de Fukui e arredores, enquanto as já existentes estão a expandir-se.

"Espera-se que a extensão da linha Hokuriku Shinkansen até Fukui nos traga uma mudança drástica no fluxo de pessoas e bens", diz Yasui Masaki, diretor da Divisão de Promoção Turística Omotenashi da cidade de Fukui.

"É uma oportunidade única no século para promover o melhor que Fukui tem para oferecer. Estaremos perante um ponto de viragem importante, o início de uma nova era para Fukui. Espera-se que o número de turistas internacionais aumente muito mais quando a Expo 2025 Osaka for realizada um ano após a extensão do Shinkansen."

Um complexo comercial de 100 metros de altura (328 pés) - com um hotel Courtyard by Marriott, um salão de restauração de três andares que celebra a gastronomia local de Fukui, escritórios e um edifício residencial - foi construído junto à estação de Fukui e deverá abrir em março de 2024.

O Museu de Dinossauros da Província de Fukui, que alberga uma das maiores colecções de dinossauros da Ásia, foi recentemente objeto de uma grande expansão. Atualmente, tem 50 esqueletos completos de dinossauros, incluindo uma rara múmia de Brachylophosaurus com pedaços de pele bem preservados.

Para algo que os viajantes não irão experimentar em mais nenhum lugar do Japão, Yasui diz que o serviço memorial tecno budista do Templo Sho-onji é um "must-see".

"O interior do templo é impressionante por si só, mas é apenas aqui que se pode experimentar um estilo novo e único de serviço budista utilizando música techno e mapeamento de projeção, tornando a experiência inesquecível", diz o diretor de turismo.

Criado em 2016 para atrair visitantes mais jovens, os serviços memoriais techno duas vezes por ano (geralmente em maio e outubro) tornaram-se tão populares que o templo está a planear abrir um "espaço de arte" que permitirá às pessoas experimentar o serviço durante todo o ano, disse Yasui.

Em termos de gastronomia local, Fukui é um grande produtor de arroz, bem como um porto de marisco, o que a torna um ótimo destino para os amantes de sushi.

Os seus caranguejos Echizen gani - caranguejos da neve machos que chegam a atingir 80 centímetros de comprimento - estão entre as iguarias mais apreciadas da região.

Explorar fora de Tóquio, Osaka e Quioto

"Até agora, os turistas estrangeiros que visitavam a província de Fukui vinham principalmente dos países da Ásia Oriental, devido à proximidade do Aeroporto Internacional de Kansai (Osaka) e do Aeroporto Internacional do Japão Central (Nagoya), e ao facto de muitos voos para estes aeroportos serem provenientes de países da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático", diz Nagata Tomohiro, diretor sénior do Gabinete de Turismo Internacional do Governo da Província de Fukui.

Com a nova ligação Shinkansen, os turistas que aterram nos aeroportos de Haneda ou Narita, perto de Tóquio, poderão mais facilmente viajar diretamente para a província de Fukui.

"Espera-se que isto aumente o número de turistas da Europa, América do Norte e Austrália, que utilizam principalmente o aeroporto de Narita", diz Nagata, que encoraja os viajantes a explorar fora das áreas urbanas muito frequentadas de Tóquio, Osaka e Quioto.

Para os amantes de sakura, o rio Asuwa, que atravessa a cidade de Fukui, é ladeado por uma extensão de dois quilómetros de cerejeiras em flor que florescem todas as primaveras.

A cidade é também uma boa base para aqueles que querem visitar o Parque do Castelo de Maruoka, uma das 12 torres de castelo que restam no Japão, bem como Eihei-ji, um dos dois principais templos budistas Soto Zen no Japão.

Entretanto, no Parque Nishiyama, entre as estações de Fukui e Echizen-Takefu, os visitantes podem desfrutar de um mar de arbustos de azáleas e visitar um zoo de pandas vermelhos.

O gestor de turismo também recomenda as formações rochosas escarpadas em Tojinbo, bem como o cénico Mikata Goko (Cinco Lagos de Mikata) e a Rainbow Line que o acompanha - uma estrada de 11 quilómetros que oferece vistas dos lagos - no Parque Quase Nacional da Baía de Wakasa, perto da Estação de Tsuruga.

Porque é que se chama "arco-íris"? Venha a Fukui para descobrir a resposta", provoca Nagata.

