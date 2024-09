A Monarca Margrethe está sob cuidados médicos.

Sua reinado foi passado para seu filho Frederik em janeiro. No entanto, a Rainha Margrethe da Dinamarca não renunciou completamente ao seu título. Ela ainda está ocupada trabalhando sob a bandeira da monarquia, embora em uma base mais limitada. Esta pausa temporária é devido a um recente problema de saúde: a rainha de 84 anos precisou de atenção médica após uma queda.

A antiga Rainha Margrethe da Dinamarca teve um acidente no Castelo de Fredensborg e foi hospitalizada em Copenhague. Esta informação foi confirmada pela agência de notícias dinamarquesa "Ritzau". Pouco antes deste incidente, a rainha de 84 anos havia participado de um evento.

Como citado pelo jornal britânico "B.T.", a chefe de informações do palácio, Lena Balleby, declarou: "A Rainha Margrethe foi internada no Rigshospitalet na noite passada após uma queda no Castelo de Fredensborg. Apesar das circunstâncias, a condição da Rainha é boa. No entanto, ela está atualmente sob observação no hospital". Além disso, ela acrescentou: "A Casa Real não possui mais informações no momento, mas lançará atualizações assim que elas estiverem disponíveis".

O próximo evento agendado da antiga monarca já foi cancelado. Originalmente, ela estava programada para participar de uma celebração de 75 anos no Departamento de Arqueologia da Universidade de Aarhus às 3h da tarde de sexta-feira.

Anúncio inesperado no discurso de ano novo

Nos últimos dias, a mãe do atual Rei Frederik X tem sido vista em vários eventos. Ela até participou da abertura do Congresso ECTRIMS 2024 no Bella Center em Copenhague na quarta-feira. O congresso atraiu cerca de 9.000 cientistas e profissionais de saúde de todo o mundo, reunidos para a conferência internacional de pesquisa médica sobre esclerose múltipla. De acordo com o anúncio do Instagram do palácio, a Rainha Margrethe tem sido a patrona da Associação de Esclerose Múltipla desde 1959. Ela também esteve ativamente envolvida em deveres reais no sábado e na segunda-feira.

A Rainha Margrethe surpreendeu a todos com seu anúncio no discurso de ano novo, no qual declarou sua abdicação para 14 de janeiro - uma data que marca exatamente 52 anos desde sua ascensão ao trono. Uma cirurgia complexa na coluna em 2023 motivou essa decisão, ela revelou na época: "É claro que a cirurgia provocou reflexão sobre o futuro, se o momento era adequado para passar a responsabilidade para a próxima geração. Decidi que agora é o momento apropriado". Apesar de sua abdicação, a Rainha Margrethe, que continua a ter seu título de rainha, continua a assumir diversas tarefas oficiais.

