A Meta está incorporando os tons vocais de Judi Dench, John Cena e Keegan-Michael Key em seu chatbot de inteligência artificial.

Meta, a empresa por trás da Meta (META), anunciou recentemente que estão integrando conversas por voz em tempo real e vozes simuladas de celebridades em seu chatbot de inteligência artificial, Meta AI. Agora, além de trocar mensagens com o chatbot, os usuários podem ter discussões em tempo real e optar por uma variedade de vozes geradas por computador ou de celebridades.

A Meta se uniu a atores como John Cena, Judi Dench, Kristen Bell, Awkwafina e Keegan-Michael Key para programar o chatbot para imitar suas vozes características.

Essa atualização faz parte do plano da Meta para manter sua competitividade no mercado de chatbots de IA. Os usuários podem interagir com esse chatbot de IA no Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, e a Meta espera ultrapassar os produtos de seus concorrentes, como o ChatGPT com seu modo de voz avançado, disse o CEO da Meta, Mark Zuckerberg. A MetaAI é prevista para ser o assistente de IA mais popular do mundo até o final do ano, impulsionada pela base de usuários diários da empresa, que ultrapassa 3 bilhões de pessoas, embora haja incerteza sobre a frequência com que os usuários interagem com o chatbot.

A rival da Meta, OpenAI, recebeu críticas no início deste ano por apresentar o próprio recurso de modo de voz em tempo real do ChatGPT, devido a uma voz de demonstração que lembrava a atriz Scarlett Johansson, que havia recusado participação no projeto, mas nunca esteve envolvida. A OpenAI negou qualquer semelhança com Johansson, mas mesmo assim suspendeu o uso do personagem de voz, Sky. Em contraste, a Meta parece ter alcançado acordos formais com os atores cujas vozes foram utilizadas em sua ferramenta.

Zuckerberg apresentou o modo de voz durante a conferência anual da Meta Connect, onde também apresentou outros avanços em IA, uma versão atualizada e mais acessível dos headsets da Meta e melhorias nas linhas de óculos de realidade aumentada da empresa.

Outros grandes anúncios incluíram permitir que influenciadores sociais criem representações de si mesmos em IA. Antes dessa atualização, os influenciadores só podiam treinar a IA para ter conversas por texto com seus seguidores, mas agora os seguidores poderão ter experiências quase de videochamada com as versões geradas por IA dos influenciadores que usam essa funcionalidade.

Os desenvolvimentos da Meta em tecnologia de IA também incluirão a tradução e dublagem de Reels (vídeos curtos da Meta) em idiomas estrangeiros para visualização em seu idioma preferido. Por exemplo, se um usuário falante de inglês encontrar um Reel originalmente em espanhol, ele aparecerá como se tivesse sido originalmente gravado em inglês, com edições nos lábios do falante para tornar a dublagem realista.

Os óculos de realidade aumentada da Meta também incluirão capacidades de tradução em tempo real e alimentada por IA. Um usuário poderá conversar com pessoas falando em um idioma estrangeiro e, em segundos, ouvir a tradução em seu idioma preferido através de seus fones de ouvido, revelou Zuckerberg.

A indústria da tecnologia está animada com a última jogada da Meta, integrando conversas por voz em tempo real e vozes de celebridades em seu chatbot de IA, Meta AI. Esse enfoque inovador visa diferenciar a MetaAI de concorrentes, como o ChatGPT, no mercado de assistentes de IA.

