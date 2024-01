A melhor dieta de 2024 é um vencedor comprovado para a saúde geral

A dieta mediterrânica também ficou em primeiro lugar nas categorias de dieta mais fácil de seguir, melhor dieta familiar, melhor dieta para uma alimentação saudável e melhor dieta para diabetes, ossos e articulações e alimentação saudável para o coração, segundo o relatório.

A dieta DASH (abordagens dietéticas para travar a hipertensão) conquistou o segundo lugar para a melhor dieta, com a dieta MIND (intervenção mediterrânica-DASH para atrasos neurodegenerativos) a conquistar o terceiro lugar na lista das 30 dietas. As três melhores dietas são à base de plantas, centradas em frutas e legumes, cereais integrais, feijões e sementes.

O comité do prémio, composto por 43 especialistas em nutrição, avaliou pela primeira vez a dieta vegana, que conquistou o terceiro lugar entre as melhores dietas à base de plantas. Outras dietas recém-avaliadas para 2024 incluíram a dieta Dukan (28 das 30 melhores dietas gerais); a dieta Herbalife Nutrition (29 de 30 dietas); o HMR (Health Management Resources) (21 de 30 dietas) e sua marca irmã, o Plano de Perfil (19 de 30 dietas); e a dieta Plantstrong (anteriormente Engine 2), que ficou em 15º lugar na categoria de melhor dieta geral.

"O mundo da dieta e da nutrição pode ser esmagador e estar repleto de desinformação e de alegações de saúde incorrectas", afirmou Gretel Schueller, editora-chefe de saúde do U.S. News & World Report, num e-mail.

"É por isso que o U.S. News faz o trabalho braçal para seus usuários, reunindo informações de especialistas médicos e nutricionais reconhecidos nacionalmente para determinar quais dietas chegam ao topo por sua integridade nutricional, facilidade de seguir e promover um estilo de vida saudável a longo prazo.

O que é um estilo de alimentação mediterrânico?

Estudos revelaram que a dieta mediterrânica pode reduzir o risco de diabetes, colesterol elevado, demência, perda de memória, depressão e cancro da mama. O plano alimentar, que é mais um estilo de alimentação do que uma dieta restrita, também tem sido associado a ossos mais fortes, a um coração mais saudável e a uma vida mais longa.

A dieta consiste numa cozinha simples, à base de plantas, em que a maior parte de cada refeição se concentra em frutas e legumes, cereais integrais, feijões e sementes, com alguns frutos secos e uma grande ênfase no azeite virgem extra. As gorduras que não o azeite, como a manteiga, são raramente consumidas, se é que o são, e o açúcar e os alimentos refinados são reservados para ocasiões especiais.

A carne vermelha é utilizada com moderação, normalmente apenas para dar sabor a um prato. É encorajado o consumo de peixe saudável e oleoso, que contém ácidos gordos ómega 3, enquanto os ovos, os lacticínios e as aves são consumidos em porções muito mais pequenas do que na dieta ocidental tradicional.

As interacções sociais durante as refeições e o exercício físico são os pilares básicos do estilo de alimentação mediterrânico. As mudanças de estilo de vida que fazem parte da dieta incluem comer com amigos e familiares, socializar durante as refeições, comer conscientemente os alimentos favoritos e praticar movimento e exercício conscientes.

Classificado em último lugar pelos especialistas

O último lugar na lista das 30 melhores dietas globais foi para a dieta de alimentos crus, que recomenda a ingestão de alimentos que não foram "cozinhados, processados, micro-ondas, irradiados, geneticamente modificados ou expostos a pesticidas ou herbicidas", diz o relatório.

Embora esses atributos possam parecer saudáveis, a dieta é excessivamente restritiva do ponto de vista nutricional e pode não ser segura para algumas pessoas, de acordo com o sítio Web do U.S. News & World Report. De facto, cozinhar alguns alimentos "permite uma maior variedade e aumenta a ingestão de proteínas e de outros nutrientes essenciais", afirmou a Dra. Vanita Rahman, médica de medicina interna e directora clínica do Barnard Medical Center em Washington, DC.

"A maneira mais segura e saudável de desfrutar de alimentos crus é como parte de uma dieta baseada em vegetais e alimentos integrais que é rica em frutas e vegetais crus e lentilhas, feijões, grãos e vegetais cozidos ", disse Rahman na avaliação do site.

A popular dieta cetônica ficou em 25º lugar na classificação geral, mas conquistou o primeiro lugar na categoria de melhor perda de peso rápida, de acordo com o relatório. No entanto, os especialistas dizem que a dieta, que exige a limitação de carboidratos a cerca de 20 por dia, é muito restritiva para ser seguida por muito tempo.

"Eu vejo muitas pessoas indo para o ceto quando querem perder peso e depois saindo do ceto quando não podem mais fazer isso. Esta dieta é difícil de manter, e muitas pessoas não estão realmente (seguindo uma dieta que é) ceto, mas baixo teor de carboidratos ", disse a nutricionista registrada e painelista Amanda Sauceda em uma avaliação no site do U.S. News & World Report.

As pessoas com problemas cardíacos, hepáticos e renais e com certos tipos de cancro não devem seguir a dieta, refere o relatório. Crianças que não foram instruídas por um médico a perder peso, pessoas grávidas e atletas de alto desempenho também não devem seguir a dieta cetônica.

Uma revisão de estudos efectuada em 2023 revelou que a manutenção da dieta cetónica durante mais de dois anos pode causar declínio cognitivo, deficiências nutricionais, pedras nos rins, doenças cardíacas e perda muscular.

