A Maite Kelly planeia mergulhar em 2025.

Maite Kelly é uma presença frequente em shows de Schlager, mas está planejando uma mudança para o próximo ano. Em vez de aparecer com frequência na TV, ela vai tirar um tempo, prometendo aos seus fãs algo emocionante após seu retorno. Antes de fazer seu comeback, ela precisa mergulhar fundo em seu interior.

Em seu Instagram, com um post alcançando 245.000 seguidores, Kelly compartilha notícias emocionantes e um pouco decepcionantes. A partir de janeiro de 2025, ela vai embarcar em uma turnê extensiva, garantindo que estará cheia de "espetáculos ao vivo impressionantes". Ela está ansiosa, promete mais música, hits e dança do que nunca antes. Ela deseja se conectar com sua audiência em um nível pessoal durante esses concertos.

No entanto, os telespectadores podem ter que esperar um pouco pela ausência dela, já que Kelly revela um hiato prolongado das aparições na TV. Ela expressa gratidão pelos momentos na TV do passado, mas agora busca tempo para "se imergir" e evitar programas apresentados por Giovanni Zarrella ou Florian Silbereisen.

"Eu voltarei"

O período de isolamento de Kelly serve a um propósito positivo. Ela espera utilizar seu tempo longe da TV para criar "as maiores obras-primas" de sua carreira. Sua mente está cheia de ideias. "Tem muito em estoque", ela compartilha. "Eu reaparecerei algum dia para surpreender e inspirar você."

Durante seu período de busca interior, Kelly ainda vai aparecer em alguns programas de TV e, claro, apresentações ao vivo. Ela reafirma seus fãs, declarando: "Haverá mais música, mais hits e mais dança do que nunca antes". Sua turnê "Only Love" vai levá-la a 15 cidades alemãs e a Zurique, de janeiro a março de 2025.

A turnê que se aproxima, cheia de espetáculos ao vivo impressionantes, promete ser a melhor diversão que Maite Kelly tem a oferecer, segundo seu post no Instagram. Apesar de seu hiato prolongado das aparições na TV, os fãs ainda podem esperar mais música e dança dela durante as apresentações ao vivo.

