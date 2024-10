A mãe de Sean Combs expressa profunda tristeza e desespero pelas acusações contra ele.

O artista e magnata dos negócios encontra-se atualmente detido em prisão federal, aguardando seu julgamento no Distrito Sul de Nova Iorque. Ele foi acusado de conspiração de extorsão, tráfico sexual e facilitação de prostituição. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

Combs também enfrenta várias ações civis, acusando-o de diversas condutas sexuais inapropriadas e atividades ilegais.

Janice Combs, sua mãe, fez uma declaração no domingo através de seu advogado, que foi disseminada nas redes sociais.

"Falo com vocês hoje como mãe, profundamente perturbada e entristecida pelas acusações lançadas contra meu filho, Sean Combs", começou sua declaração.

"É dilacerante testemunhar meu filho sendo julgado não pela verdade, mas por uma história fabricada de mentiras. Assistir o que parece ser um linchamento público de meu filho antes que ele tenha a chance de provar sua inocência é uma dor demais para ser expressa em palavras."

O caso chamou a atenção para a vida privada do magnata da música fora dos holofotes. No indiciamento, os promotores federais mencionam "Freak Offs", apelido de Sean Combs para elaborados shows sexuais, nos quais ele é acusado de drogar e coagir vítimas a realizar atos sexuais prolongados com trabalhadores sexuais masculinos, a partir de 2009.

Janice Combs também se referiu a um vídeo de vigilância obtido pela CNN, que mostra Sean Combs agredindo sua então namorada, a cantora Cassie Ventura, em um hotel em Los Angeles em 2016.

"Meu filho pode não ter sido inteiramente honesto sobre algumas coisas, como negar que já foi violento com uma ex-namorada, mesmo que as imagens da câmera de vigilância do hotel provassem o contrário", escreveu em sua declaração. "Às vezes, a verdade e a mentira se entrelaçam tanto que fica assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora do normal ou é muito complicada para ser acreditada."

Sean Combs inicialmente negou as alegações de abuso de Ventura, que foram incluídas em uma ação judicial que ela apresentou antes do vídeo ser tornado público. Após o lançamento do vídeo, ele se desculpou.

"Fiquei horrorizado quando fiz isso. Estou horrorizado agora. Procurei ajuda. Comecei a ir à terapia e à reabilitação", afirmou Combs em um vídeo que compartilhou nas redes sociais alguns dias após a transmissão. "Tive que pedir a Deus por sua misericórdia e graça. Sinto muito. Mas estou comprometido a me tornar um homem melhor dia a dia. Não estou pedindo perdão. Estou verdadeiramente arrependido."

Sua mãe escreveu que acredita que "a equipe jurídica civil de meu filho decidiu resolver a ação judicial da ex-namorada em vez de contestá-la, o que resultou em um efeito cascata, com o governo federal usando essa decisão contra meu filho, interpretando-a como uma admissão de culpa".

"É importante reconhecer que nenhum de nós, independentemente de nossa posição, é imune ao medo ou aos erros", escreveu. "Ser desonesto sobre um assunto não significa que meu filho seja culpado das acusações hediondas e das graves acusações lançadas contra ele."

