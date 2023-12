A Lista Terminal" coloca Chris Pratt numa série sem saída como um tipo diferente de vingador

Adaptada de um romance de Jack Carr, a série apresenta Pratt no papel de James Reece, um duro SEAL da Marinha cujo pelotão é emboscado e dizimado durante uma missão secreta. Reece regressa a casa emocionalmente abalado, antes de descobrir que a sua unidade poderá ter sido vítima de uma experiência que correu mal e que o deixou a braços com um trauma cognitivo que lhe tolda a memória.

Como se isso não fosse suficientemente mau, Reece recebe um motivo adicional para procurar os responsáveis, o que faz com a ajuda de um amigo e antigo SEAL (Taylor Kitsch), mantendo o contacto com uma jornalista de investigação (Constance Wu), que quer a história quase tanto como as pessoas que Reece está a eliminar o querem sob custódia.

O que se segue é um negócio desagradável, à medida que Reece (aparentemente possuidor de um poço sem fundo de recursos, mas porquê suar os detalhes?) vai descobrindo as camadas do que aconteceu, enfrentando um relógio a contar em termos da sua condição e de quanto tempo consegue manter-se concentrado e saudável o suficiente para levar a cabo a tarefa em mãos. A estrada não segue exatamente um caminho reto, mas sim um caminho pontilhado, com desvios ocasionais para ir matar pessoas que surgem como responsáveis ou cúmplices da trama.

Produzido por, entre outros, o argumentista David DiGilio e o realizador Antoine Fuqua ("Dia de Treino"), "A Lista Terminal" é extremamente cliché, desde os flashbacks e as visões nebulosas de Reece até ao cinismo que rodeia os detentores do poder, sejam eles funcionários do governo, magnatas das empresas ou empreiteiros militares que põem os lucros e as carreiras à frente das vidas dos soldados.

Fazendo uma pausa na convivência com os dinossauros e com os seus amigos da Marvel, Pratt aborda tudo isto com seriedade e determinação, mas acaba por interpretar um exterminador de carne e osso, com poucos tons de cinzento incorporados no programa - uma falta de dimensão que é caraterística de todo o exercício.

De facto, mais do que qualquer outra coisa, "The Terminal List" lembra a textura de um velho filme de Chuck Norris ou Charles Bronson, o tipo de filme "B" básico que dificilmente ansiava por ser esticado em várias partes, o que é certamente um sinal dos tempos de streaming, se não necessariamente de progresso.

Para além destas considerações, "The Terminal List" representa um golpe de sorte para a Amazon, devido ao valor da participação de Pratt, que coloca uma estrela de cinema no centro das atenções. Ainda assim, com tantas opções superiores, deixar esta série sem saída fora da sua lista de "a ver" não significa perder muito.

"The Terminal List" estreia a 1 de julho na Amazon.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com