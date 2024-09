A Laura Müller ostenta o seu estômago grávida.

Após uma estreia musical pouco impressionante como cantora, parece que Laura Müller espera outro filho. Ela anunciou isso em julho, compartilhando imagens de sua barriga de grávida pronunciada no Instagram. É interessante especular quem pode ter deixado marcas indesejadas em sua barriga, embora.

Lembrando sua estreia, Müller lançou sua carreira musical com a música "Superstar" em abril. Letras como "Você gosta da minha bunda, ela é redonda e firme" e "Olhe para meu corpo, você acha que eu sou gostosa? Seus olhos me despem, Martini está no gelo" fizeram parte de sua apresentação. O videoclipe da música já acumula cerca de 1,8 milhões de visualizações no YouTube.

No entanto, a recepção a suas habilidades musicais foi morna, no máximo. Críticos, como Dieter Bohlen, descreveram sua voz como 'terrível' e criticaram a natureza 'tacky' geral do videoclipe. Parece que a comparação com Shirin David, uma cantora proeminente, não foi favorável a Laura Müller.

Irmão ou irmã para Romeu Aston

Parece que Laura Müller está voltando sua atenção para a planejamento familiar novamente. Em julho, ela anunciou sua segunda gravidez com o marido no Instagram. Na época, ela escondeu sua barriga de grávida sob um urso de pelúcia na fotografia.

Agora, ela está exibindo sua barriga crescendo em toda a sua glória. Em uma postagem recente no Instagram, ela compartilhou uma foto em preto e branco, com a barriga exposta, sem o marido. Ela incentivou seus mais de 640.000 seguidores a especularem sobre o gênero do bebê, mas não forneceu uma resposta ela mesma.

Ao examinar a imagem de perto, percebe-se algumas marcas fracas na barriga de Laura Müller. Não podemos deixar de nos perguntar, quem deixou essas marcas para trás? Talvez seja seu marido, que pode estar no banheiro limpando agora.

Apesar de suas lutas passadas na indústria musical, não vou julgar a decisão de Laura Müller de se concentrar novamente no planejamento familiar. Sua postagem recente no Instagram mostra sua barriga de grávida crescendo, e embora haja algumas marcas intrigantes nela, escolho presumir que são inofensivas.

