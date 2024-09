A Lana Del Rey casou-se.

Lana Del Rey, conhecida por suas melancólicas canções, oficializou seu casamento. A notícia é confirmada por fotografias e registros publicados pelo Daily Mail, do Reino Unido. Nas imagens, a cantora de 39 anos está elegantemente vestida com um longo vestido branco, enquanto seu marido, Jeremy Dufrene, complementa sua elegância com um terno escuro cinza.

As fotografias parecem ter sido tiradas em uma baía localizada em Des Allemands, Louisiana. Dufrene, que é um guia de turismo regular na região infestada de jacarés, é suspeito de ter escolhido esse local para a cerimônia. Um vídeo mostra o casal caminhando de mãos dadas pela área do cais de Des Allemands. Momentos de pai e filha são capturados em imagens onde ela é acompanhada pelo pai, Robert Grant, até a cerimônia. Também são mostrados outros convidados do casamento e decorações, além de uma tenda para a celebração.

Licenças de casamento apreendidas

Apenas alguns dias antes, circulavam rumores de que Del Rey e Dufrene tinham obtido uma licença de casamento no Paróquia de Lafourche, Louisiana. Eles tinham uma janela de 30 dias para trocar votos, mas parece que eles queriam apressar as coisas.

O par é dito ter se conhecido há vários anos. Seu relacionamento começou em 2019, quando Del Rey optou por um dos passeios de Dufrene pela Louisiana. A cantora compartilhou fotos adoráveis com seu futuro marido em sua página do Facebook.

Em agosto de 2024, um vídeo do TikTok foi publicado, mostrando o casal de mãos dadas e assistindo a um festival de música em Leeds onde Del Rey se apresentou. Eles também foram vistos em um casamento em Nova York em setembro, mas seu relacionamento ou noivado nunca foi oficialmente confirmado.

Segunda vez boa para ele, primeira vez boa para ela

Fontes indicam que o novo marido de Del Rey, Jeremy Dufrene, é um homem casado pela segunda vez. Enquanto isso, esse é o primeiro casamento da cantora. A vida amorosa de Del Rey teve seus altos e baixos. Ela foi romanticamente ligada ao cantor escocês Barrie-James O'Neill, ao fotógrafo italiano Francesco Carrozzini e ao personalidade da TV reality Sean Larkin. Noivados anteriores com músicos Clayton Johnson e Evan Winiker também terminaram sem cerimônia.

Del Rey alcançou a fama em 2011 com o lançamento de "Video Games" e "Born to Die". Desde então, seus sons de indie-pop melancólicos conquistaram uma base de fãs internacional. Está claro que, apesar de ser uma cantora que frequentemente canta sobre corações partidos, sua caminhada até o altar certamente iluminou sua vida.

