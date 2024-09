- A Intel pretende salvaguardar a futura posição dominante no mercado de PCs através de hardware inovador.

Gigante de microprocessadores Intel planeja recuperar seu terreno perdido no setor de PCs com a última geração de chips. O novo processador Core Ultra 200V, anteriormente conhecido como Lunar Lake, é anunciado como mais potente e econômico do que os chips concorrentes da Qualcomm e AMD, de acordo com o anúncio da Intel no evento de tecnologia IFA em Berlim. A Intel também se vanta de que esses processadores serão universalmente compatíveis com qualquer software do Windows PC devido à sua arquitetura X86.

Os primeiros PCs para consumidores equipados com esse novo chip devem chegar ao mercado em 24 de setembro e já estão disponíveis para pré-encomenda. Os computadores empresariais devem seguir em breve, no início de 2023.

Tecnologia sob pressão

A Intel vem enfrentando desafios crescentes no cenário de PCs. A Apple mudou seus Macs de processadores Intel para conjuntos de chips próprios com base na arquitetura da britânica designer de semicondutores Arm, resultando em maior duração da bateria e melhor desempenho. Além disso, a nova categoria de computador Copilot+PC da Microsoft inicialmente apresentou chips apenas da Qualcomm, rival da Intel, porque o Lunar Lake ainda não estava pronto para lançamento. A Qualcomm, que depende de arquiteturas Arm, tem há muito tempo como objetivo desafiar a dominação da Intel em computadores com Windows.

Compatibilidade como ponto de venda

A Intel agora contra-ataca com os chips Lunar Lake, afirmando que eles oferecem melhor desempenho em jogos do que os da Qualcomm. Em uma indireta à Qualcomm, a Intel apontou que 23 jogos de PC não funcionaram com os chips da Qualcomm. Devido às arquiteturas diferentes, o software do Windows para computadores Arm ou requer uma reformulação completa ou funciona por meio de software de tradução.

Enquanto isso, novas funcionalidades de IA para Copilot+PC para compradores de novos computadores com chip Intel estarão disponíveis através de atualizações do sistema operacional Windows em novembro.

O Lunar Lake pode provar ser crucial para o futuro da Intel. A empresa recentemente anunciou um plano de reestruturação, incluindo demissões de aproximadamente 15.000 funcionários e prejuízos financeiros contínuos. De acordo com notícias da mídia, até medidas mais drásticas, como abandonar projetos de fábrica, estão sendo consideradas. A Intel planeja desenvolver uma fábrica de $30 bilhões em Magdeburg, entre outras iniciativas.

Os processadores Lunar Lake, com sua arquitetura X86 semelhante à arquitetura, são esperados para oferecer compatibilidade universal com qualquer software do Windows PC, oferecendo uma potencial vantagem sobre os concorrentes Qualcomm e AMD. Após o lançamento bem-sucedido dos chips Lunar Lake nos PCs para consumidores em 24 de setembro, as empresas também podem adotar esses processadores, a partir do início de 2023.

