A injecção de drogas semestrais diminui o risco de infecção pelo HIV em um impressionante 96% conforme afirmação da empresa farmacêutica, superando a pílula diária de PrEP.

Em um ensaio clínico de Fase 3, um impressionante 99,9% dos indivíduos que receberam uma injeção bienal de lenacapavir para prevenção do HIV, de acordo com dados da empresa farmacêutica Gilead Sciences, conseguiu evitar contrair a infecção. O estudo revelou apenas dois casos entre 2.180 participantes, reduzindo assim o risco de transmissão do HIV em 96% e superando a Truvada, uma pílula diária, em 89%. O estudo foi encerrado prematuramente devido ao alcance de seus objetivos principais, tornando o lenacapavir disponível para todos os sujeitos envolvidos.

Onyema Ogbuagu, o principal investigador do ensaio e diretor do Programa de Pesquisa de Antivirais e Vacinas da Yale, declarou: "Os desafios relacionados à adesão e ao estigma associados à tomada diária de pílulas têm prejudicado a implementação e a continuidade do atual regime de prevenção do HIV. A extraordinária eficácia do lenacapavir, como demonstrado no ensaio PURPOSE 2, o potencial benefício de uma injeção a cada seis meses e a diversidade da população de participantes e locais geográficos sugerem que ele pode oferecer uma nova opção para milhões de pessoas em todo o mundo que procuram minimizar seu risco de infecção pelo HIV".

Segundo Ogbuagu, "Este avanço revolucionário reforça significativamente nosso arsenal de ferramentas, aproximando-nos da realização de uma geração livre de AIDS".

O ensaio PURPOSE 2 incluiu homens cisgêneros, homens transgêneros, mulheres transgêneras e indivíduos não binários do gênero com 16 anos ou mais que praticam atividades sexuais com homens. A pesquisa foi realizada em 88 locais em todo o mundo - Argentina, Brasil, México, Peru, África do Sul, Tailândia e Estados Unidos.

Um estudo separado revelou que o lenacapavir como profilaxia pré-exposição poderia oferecer às mulheres e meninas adolescentes na África uma proteção completa contra o HIV, com uma taxa de sucesso de 100%, de acordo com os resultados publicados do ensaio em julho.

A Organização Mundial da Saúde saudou essa descoberta como "um avanço significativo na prevenção do HIV" em um comunicado de imprensa em julho.

A Gilead planeja utilizar esses resultados do ensaio para iniciar os procedimentos de aprovação do medicamento em vários países até o final do ano. A organização afirmou que priorizará a autorização em países com alta incidência e poucos recursos, de acordo com sua declaração.

O potencial benefício do lenacapavir, como a administração por meio de uma injeção a cada seis meses, pode melhorar significativamente a saúde das pessoas que procuram minimizar seu risco de infecção pelo HIV. Este avanço revolucionário na prevenção do HIV, como observado por Ogbuagu, nos aproxima de ter uma gama mais ampla de ferramentas para combater o HIV e contribuir potencialmente para uma geração livre de AIDS.

