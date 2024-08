- A influência externa encontra o vazio interior: a batalha de Felix Jaehn com o bem-estar mental

A notícia deixou muitos fãs abalados: "Tenho más notícias, preciso colocar todos os shows em espera temporariamente, até novo aviso", revelou Felix Jaehn no Instagram. Ele explicou: "Estou me sentindo muito exposto para performar agora". Esta revelação foi surpreendente, já que o astro havia falado anteriormente sobre problemas de saúde mental e havia recentemente expressado estar se sentindo melhor.

Em uma entrevista de verão após um longo período de descanso, Jaehn compartilhou: "Estou me sentindo muito mais seguro agora. Estou mais ancorado e tenho uma melhor compreensão de quem eu sou e do que desejo". Quatro meses atrás, Jaehn anunciou ser não binário. "Estou usando Fee no momento, tendo transitado sob a sombrinha não binária e desejando um rótulo de gênero neutro", compartilhou Jaehn no podcast "Sweet and Spicy" e mencionou sua intenção de continuar fazendo música como Felix Jaehn.

Felix Jaehn lutou contra ataques de ansiedade desde a infância

"Fazer a transição não é fácil, mas sinta-se à vontade para me chamar de Fee", sugeriu Jaehn. Além disso, Jaehn prefere o pronome de gênero neutro "dey/den" em alemão, semelhante ao inglês "they/them".

Não está claro se o coming out intensificou suas lutas com a saúde mental. No ano passado, Jaehn falou sobre ter enfrentado homofobia: "Enfrentei vários ataques verbais devido à minha identidade queer. Infelizmente, isso aconteceu recentemente quando eu estava fora". Em 2018, Felix Jaehn reconheceu publicamente ser bissexual.

Desde 2019, Felix Jaehn tem destacado a importância da saúde mental no talk show Markus Lanz. "Muitas vezes, nossa saúde mental é negligenciada - nossas mentes, pensamentos, emoções. Eu realmente acredito que nosso bem-estar depende de nossa saúde mental", compartilhou Jaehn. O fenômeno musical aprendeu isso da maneira difícil quando a fama repentina de "Cheerleader" em 2015 o atingiu aos 20 anos.

"Não estava preparado para a escala e lutei para lidar quando aconteceu de repente", refletiu Jaehn na entrevista do Stern sobre o sucesso meteórico. Apesar de turnê global, os desafios continuaram. "Primeiro, senti a pressão através de enxaquecas e dor nas costas.then the panic attacks kicked in. I only left the house when I had to fulfill obligations. I wouldn't even pop into the supermarket due to fear", detalhou Jaehn na entrevista de 2021 do Stern. A solidão na turnê piorou seus problemas de saúde mental.

A meditação, o exercício, os banhos frios e desligar o telefone regularmente se tornaram mecanismos de enfrentamento cruciais. Em certo ponto, o astro até se retirou para um mosteiro.

Recentemente, parece que Jaehn procurou ajuda profissional. "Não percebi a extensão da minha dor até procurar ajuda profissional", indicou Jaehn no Instagram sobre os cancelamentos dos shows. No entanto, há uma luz no fim do túnel para todos os fãs: embora Jaehn não esteja performando temporariamente, nova música ainda será lançada. Jaehn confirmou isso em uma história do Instagram e agradeceu aos fãs pelo apoio.

