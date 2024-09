A implementação a longo prazo de estratégias nacionais de prevenção de suicídio não reduziu significativamente as mortes.

Ajuda está disponível se você ou alguém com quem você tem familiaridade estiver lutando com ideias suicidas ou preocupações com saúde mental. Nos EUA: disque ou envie uma mensagem para 988, a Linha de Ajuda e Crise de Suicídio. Globalmente: a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e a Befrienders Worldwide oferecem detalhes de contato para centros de crise em todo o mundo.

A última mensagem de texto de Raj foi para seu colega de laboratório da faculdade sobre dividir tarefas de dever de casa.

“Você não está dizendo que vai assumir as perguntas 1 a 15 se estiver planejando se matar uma hora depois”, disse Mehta, de 29 anos, uma ativista de saúde mental e prevenção do suicídio de Arlington, Virgínia. Ela possuía certificações em Primeiros Socorros em Saúde Mental - um programa nacional que ensina a identificar, compreender e reagir aos sinais de transtornos psicológicos - mas mencionou que seu irmão não apresentou sinais de alerta.

Mehta acrescentou que as pessoas frequentemente apontavam o dedo para ela pela morte de Raj, já que eles estavam morando juntos durante a pandemia de COVID-19 enquanto Raj estava frequentando aulas on-line. Outros criticaram-na por não reconhecer sua situação com suas habilidades.

Mas Mehta afirmou: “Agimos como se fôssemos experts em tudo o que a prevenção do suicídio tem a oferecer. Criamos algumas soluções muito boas para parte do problema, mas estamos completamente perdidos em relação ao resto”.

A morte de Raj ocorreu durante muitos anos de tentativas infrutíferas de reduzir as taxas de suicídio no país.

Ao longo das últimas duas décadas, as autoridades federais apresentaram três planos nacionais de prevenção do suicídio, incluindo um anunciado em abril.

A primeira estratégia, lançada em 2001, concentrou-se em abordar os fatores de risco para o suicídio e se baseou em intervenções tradicionais.

A estratégia subsequente sugeriu o estabelecimento e a implementação de protocolos uniformes para identificar e abordar indivíduos em risco de suicídio com apoio pós-cuidado e continuidade do tratamento.

A estratégia mais recente constrói sobre suas antecessoras e inclui um plano de ação federal que defende a execução de 200 ações nos próximos três anos, como priorizar populações desproporcionalmente afetadas pelo suicídio, como jovens negros e nativos americanos e alaskanos.

Apesar desses planos evolucionários, as taxas de suicídio aumentaram em a maioria dos anos de 2001 a 2021, de acordo com o CDC. Os dados preliminares para 2022, as estatísticas mais recentes disponíveis, revelam um aumento adicional de 3% em relação ao ano anterior. Os especialistas do CDC preveem que o número final de suicídios em 2022 ultrapassará esta taxa.

As taxas de suicídio em estados rurais, como Alaska, Montana, Dakota do Norte e Wyoming, geralmente são o dobro das taxas em áreas urbanas, de acordo com o CDC.

Apesar desses números consistently desanimadores, os profissionais de saúde mental insistem que as estratégias nacionais não são o problema. Em vez disso, eles argumentam que o financiamento, a adoção e a implementação dessas políticas foram lentos. Essa lentidão foi exacerbada pela pandemia de COVID-19, que afetou negativamente a saúde mental em toda a sociedade.

Um consenso de especialistas nacionais e oficiais do governo concorda que as estratégias não ganharam aceitação generalizada, mas eles argumentam que mesmo a rastreamento básico de mortes por suicídio não é universal.

Os dados de vigilância são essenciais para impulsionar a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e provaram ser úteis na abordagem do câncer e da doença cardíaca, mas não foram utilizados no estudo de problemas de saúde comportamental como o suicídio, argumentou Michael Schoenbaum, consultor sênior de serviços de saúde mental do Instituto Nacional de Saúde Mental.

“Tratamos os problemas de saúde comportamental de forma diferente dos problemas de saúde física”, disse Schoenbaum.

Sem estatísticas confiáveis, os pesquisadores não podem identificar padrões em quem morre por suicídio com mais frequência, examinar quais estratégias de prevenção são eficazes e determinar onde os recursos de prevenção são mais necessários.

Muitos estados e territórios proíbem a conexão de registros médicos com atestados de óbito, explicou Schoenbaum. No entanto, o Instituto Nacional de Saúde Mental está trabalhando com algumas outras organizações para documentar essa informação pela primeira vez em um relatório e banco de dados públicos programados para serem lançados até o final do ano.

Além disso, a implementação inconsistente é desafiadora, já que o financiamento federal e local flutua e nem todas as estratégias de prevenção do suicídio funcionam em todos os estados ou municípios devido às condições geográficas desafiadoras.

Wyoming, onde alguns poucos centenas de milhares de residentes estão espalhados por uma vasta paisagem acidentada, registra consistentemente algumas das taxas mais altas de suicídio do país.

Os oficiais do estado vêm tentando abordar o problema de suicídio do estado por muitos anos, disse Kim Deti, porta-voz do Departamento de Saúde de Wyoming.

No entanto, implantar serviços, como equipes móveis de crise, um elemento central da última estratégia nacional, é desafiador em um grande estado com pouca população.

“Não estamos desistindo da luta, mas as estratégias que funcionam em algumas áreas geográficas podem não funcionar em estados como o nosso”, disse ela.

A falta de implementação não é apenas uma preocupação dos governos estaduais e locais. Apesar das evidências de que a triagem de pacientes para tendências suicidas durante as consultas médicas ajuda a evitar desastres, os provedores de cuidados de saúde não são obrigados a fazê-lo.

Muitos médicos acham a triagem do suicídio intimidante devido às restrições de tempo e ao treinamento insuficiente, e porque eles se sentem desconfortáveis em discutir o suicídio, disse Janet Lee, especialista em medicina adolescente e professora associada de pediatria na Escola de Medicina Lewis Katz da Universidade Temple.

“É absolutamente terrível e assustador pensar que, se algo for uma questão de vida ou morte, por que alguém não iria questionar sobre isso?”, disse ela.

A utilização de outras medidas também foi inconsistente. Os serviços de intervenção de crise são essenciais para as estratégias nacionais, mas muitos estados ainda não desenvolveram sistemas padronizados.

A fragmentação resultante faz com que os sistemas de gerenciamento de crises, como as unidades móveis de crise, diferem de local para local, seja no estado ou no condado. Alguns desses unidades empregam telemedicina, enquanto outros operam 24 horas por dia, outros funcionam das 9 às 17 horas e alguns até recorrem à lei local.

Apenas 23% dos americanos têm conhecimento do 988, e há uma substancial confusão sobre os cenários que exigem uma ligação para o 988, como revelado por uma recente pesquisa realizada pela Aliança Nacional de Doenças Mentais e Ipsos.

A maioria dos estados, territórios e regiões tribais ainda não garantiu financiamento a longo prazo para o 988, que foi tornado acessível em todo o país em julho de 2022, recebendo aproximadamente $1,5 bilhão em auxílio federal, de acordo com a Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental.

Anita Everett, diretora do Centro de Serviços de Saúde Mental dentro da SAMHSA, está liderando uma campanha de conscientização para promover o sistema.

Em alguns estados, como o Colorado, estão sendo implementadas medidas inovadoras. O governo do estado introduziu incentivos financeiros para a realização de iniciativas de prevenção do suicídio e outros protocolos de segurança do paciente através do Programa de Pagamento de Incentivo à Qualidade Hospitalar do estado. Anualmente, esse programa concede cerca de $150 milhões aos hospitais pelo excelente desempenho. No ano passado, 66 hospitais transformaram positivamente os cuidados aos pacientes que lutam com pensamentos suicidas, de acordo com Lena Heilmann, diretora da Divisão de Prevenção do Suicídio do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado.

Especialistas esperam que outros estados sigam o exemplo do Colorado.

Despite the slow progress, Mehta sees potential positive developments in the latest strategy and plan.

Although it's too late to save Raj, "addressing the social determinants of mental health and suicide, and investing in venues for people to seek help well before a crisis, gives me hope," Mehta said.

This article was compiled by KFF Health News, a national newsroom producing comprehensive journalism on health issues, and one of the primary functions atKFF, an independent source for health policy research, surveys, and journalism.Cheryl Platzman Weinstock’s reporting is backed by a grant from the National Institute for Health Care Management Foundation.*

Despite Mehta's certifications in Mental Health First Aid, her brother showed no warning signs of mental health concerns before his suicide. Implementing uniform protocols for identifying and addressing individuals at risk for suicide could potentially reduce suicide rates, according to the second national suicide prevention strategy.

