A ilha onde todos os dias é Natal

É Natal todos os dias na Ilha Christmas, o paraíso de 52 milhas quadradas na selva que fica no Oceano Índico a cerca de 3,5 horas de avião a noroeste de Perth, na Austrália. Os seus recifes prósperos e 250 espécies endémicas valeram-lhe a alcunha de "Galápagos da Austrália", mas geograficamente, esta joia remota fica mais perto da Indonésia do que do continente australiano.

Apenas cerca de 1.700 residentes têm a sorte de a chamar de lar. O local Sook Yee Lai diz à CNN Travel: "Fazemos muito mergulho livre, snorkeling, mergulho, surf, espeleologia e caminhamos pela selva para nos encontrarmos em praias escondidas."

Embora a comunidade seja pequena, é vibrante e diversificada. Cerca de 22% dos residentes têm ascendência chinesa, 17% australiana, 16,1% malaia, 12,5% inglesa e 3,8% indonésia, o que significa que é comum ouvir muitas línguas no dia a dia - inglês, mandarim, malaio, cantonês, chinês Min Nan e tagalo, entre outras. Leia mais aqui para descobrir a vida neste canto muito especial do mundo.

Viagens de férias

É o dia anterior à véspera de Natal e os voos de férias estão a voar como o Pai Natal no seu trenó - quase 3 milhões de passageiros por dia só nas companhias aéreas dos EUA. Embora o mau tempocontinue a ameaçar afetar as viagens, ainda não há sinais de que se repita o colapso da Southwest Airlines no ano passado, que deixou um número de passageiros suficiente para encher a Lapónia 11 vezes. Esta semana, a companhia aérea recebeu uma coima recorde de 140 milhões de dólares.

Esta semana não foi fácil para os passageiros de cruzeiros. O MSC Meraviglia deveria ter levado os passageiros de Nova Iorque para as solarengas Bahamas, mas foi desviado para o Canadá e Nova Inglaterra, consideravelmente mais frios. Depois de um cruzeiro chuvoso às Bahamas, alguns passageiros do Carnival Sunshine regressaram a Charleston, na Carolina do Sul, apenas para encontrar uma surpresa muito desagradável no parque de estacionamento. Por fim, outro navio de cruzeiro perdeu a energia eléctrica em condições adversas no Mar do Norte.

Os caminhos-de-ferro não ficaram imunes aos problemas. Os passageiros do Eurostar, o serviço europeu de ligação ferroviária de alta velocidade, viram as suas viagens afectadas por uma greve de última hora do pessoal do Eurotunnel, na quinta-feira.

Por vezes, quando a vida nos dá limões, juntamos um grupo de desconhecidos amantes da limonada e fazemos uma viagem juntos. Em dezembro passado, um grupo de 13 desconhecidos que se encontravam em terra, viajou de Orlando para Knoxville depois de o seu voo ter sido cancelado. Eis o que estão a fazer agora.

Hotéis quentes

A maioria dos visitantes da Grande Muralha da China fica nas secções mais próximas de Pequim, esperando em filas de várias horas para se acotovelar com outros turistas para tirar as suas próprias fotografias dignas do Instagram. A forma mais inteligente de o fazer é conduzir uma hora para norte até Commune by the Great Wall, onde uma série de edifícios modernistas formam um hotel de design premiado. O melhor de tudo é que são apenas 20 minutos a pé até um local onde pode apreciar a vista da muralha só para si.

Na Índia, a apenas meia hora da "cidade cor-de-rosa" de Jaipur, com os seus edifícios em tons pastel, encontra-se uma antiga residência real que foi transformada num opulento boutique hotel e resort. O deslumbrante estilo Wes Anderson da Villa Palladio é, no entanto, uma inesperada explosão de Itália num canto tranquilo do Rajastão.

Se conseguir afastar-se dos belos interiores destes hotéis, as paisagens locais são igualmente de cortar a respiração - e dignas de uma longa exploração a pé. Os nossos parceiros da CNN Underscored, um guia de críticas e recomendações de produtos da CNN, seleccionaram as 29 melhores botas de caminhada de 2023, de acordo com os especialistas.

Homem transforma a casa da família num parque temático de inverno

Quando era criança, Zlatko Salaj nunca teve uma árvore de Natal. Agora, todos os anos, transforma a sua casa de família croata num espetacular festival de luzes que atrai cerca de 100.000 visitantes. O festival tem vindo a crescer ao longo dos últimos 20 anos e, em 2023, utilizou 5 milhões de luzes para espalhar a alegria do Natal.

Caso não tenha visto

Os agentes da TSA descobriram 17 balas numa fralda "limpa" no aeroporto LaGuardia de Nova Iorque.

Já ouvimos falar de balas de cocó quando se passa pela segurança, mas isto é ridículo.

Um homem foi acusado de roubar 23.000 dólares em dinheiro dos seus companheiros de avião.

Certamente um candidato tardio para os viajantes mais mal comportados de 2023.

Dois estranhos conheceram-se quando o seu voo se atrasou na véspera de Natal em 1975.

Eis como se tornaram amigos para toda a vida.

Como é que o KFC se tornou uma tradição de Natal no Japão.

Na véspera de Natal, os restaurantes estarão até 10 vezes mais ocupados do que o habitual.

