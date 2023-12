A história por detrás do caso de amor duradouro do Japão com o Havai

A comida, o vestuário e até os festivais em todo o Japão demonstram que o amor das pessoas pelas ilhas vai muito além das praias.

De acordo com um relatório sobre as tendências de viagem para 2022 da agência de viagens doméstica japonesa HIS, o Havai foi o destino mais reservado para as férias de verão, representando 20% das pessoas que reservaram viagens de verão para o estrangeiro através da agência.

As duas maiores companhias aéreas do Japão, a ANA e a JAL, reiniciaram os seus voos diários para o Havai em julho e junho, respetivamente, pela primeira vez desde a pandemia.

"A ANA e a JAL sabem que o Havai é o primeiro local a que os turistas japoneses regressam quando viajam para o estrangeiro. É um lugar onde podem ir livremente sem visto", disse Kotaro Toriumi, um analista japonês de aviação e viagens. "Estas companhias aéreas estão a reforçar ao máximo as suas campanhas para o Havai... tudo o que fazem é publicitar viagens ao Havai".

O caso de amor do Japão com o Havai pode talvez ser resumido por uma palavra: iyashi. Significa "cura" ou "conforto" em inglês, mas muitas vezes sintetiza a sensação de liberdade e descontração que muitos japoneses associam às ilhas.

Aumento da popularidade, aumento dos preços

Embora o amor dos viajantes japoneses pelo Havai remonte a décadas, levará algum tempo até que o número de viagens regresse aos níveis anteriores à Covid-19.

Antes da pandemia, os viajantes japoneses constituíam o maior número de turistas estrangeiros no Havai. Com base nos dados da Agência de Turismo do Havai, os turistas japoneses também gastavam a maior quantidade de dinheiro por visitante.

O número de viajantes do Japão caiu 95.2% no primeiro semestre de 2022, com apenas 34,925 visitantes em comparação com os 734,235 em 2019. Os turistas japoneses gastaram US $ 86.7 milhões no primeiro semestre de 2022, caindo 91.6% em relação aos US $ 1.03 bilhão em 2019, apenas no Havaí.

E há outro fator em jogo, que é o declínio do iene. Tornou-se muito mais caro para os japoneses viajar para os EUA devido ao declínio do iene em relação ao dólar. A maioria das actuais reservas de voos para o Havai são para as classes superiores, como a executiva e a económica.

"As pessoas que querem ir agora são maioritariamente pessoas ricas ou com salários elevados, porque é normal para elas. Penso que, neste momento, não é possível para os jovens irem casualmente para o Havai". acrescentou Toriumi.

Experimentar o Havai sem sair do Japão

Para aqueles que não podem ir ao Havai, o Japão oferece opções locais.

Os festivais de temática havaiana - com dançarinos de hula, tocadores de ukulele e camiões de comida havaiana - são extremamente populares.

Estes festivais encontram-se em cidades metropolitanas como Tóquio, Yokohama e Osaka, bem como em zonas rurais como Ikaho Onsen, uma cidade de águas termais na província de Gunma.

"No Japão, as pessoas têm demasiada pressa, quer seja para ir para a universidade ou para se preocuparem com outras coisas como a guerra ou a política, mas na cultura havaiana existe esta cultura de manter a própria ilha", diz David Smith, diretor executivo da Leiland Grow, uma empresa sediada no Japão que produz concertos e eventos com temática havaiana.

"Pensei que (estes festivais) levariam esse tipo de cultura havaiana ao Japão e dariam a conhecer às pessoas a bondade do Havai."

Para além dos festivais recorrentes, existem restaurantes havaianos por todo o Japão.

O Punalu'u, um restaurante caseiro com temática havaiana em Yachiyo, Chiba, está decorado com uma variedade de objectos de recordação, tanto americanos como havaianos. Há uma mota Harley Davidson como peça central junto à parede e uma prancha de surf por cima com o nome da loja.

O proprietário e chefe de cozinha, Yuji Nonaka, 57 anos, deixou o seu emprego de assalariado e abriu o restaurante há 14 anos com a sua mulher, Kiyomi Nonaka, 50 anos.

Kiyomi descobriu o seu amor pelo Havai - em particular pela dança hula - durante uma viagem de trabalho quando tinha 18 anos.

"O hula ajudou-me a ultrapassar tantas coisas na vida, quer fosse nas minhas relações com os outros ou quando algo não corria bem no trabalho. Quando faço hula, sinto-me como se estivesse numa dimensão superior. Queria partilhar esta sensação com os outros e, por isso, abri a minha própria escola de hula aqui há 18 anos", conta.

As raízes de uma relação

Yujin Yaguchi, professor na Escola de Pós-Graduação de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Tóquio, centra-se no Havai e nas relações culturais entre os EUA e o Japão.

Yaguchi refere que, no início do século XIX, um grande número de japoneses imigrou para o Havai, o que fez com que este se tornasse um local familiar e fácil para os turistas japoneses viajarem.

Muitos tinham familiares que estavam a visitar, o que também ajudou a ultrapassar a barreira da língua.

Dados da Pesquisa da Comunidade Americana feita pelo Escritório do Censo dos EUA indicaram em um estudo de 2016-2020 que 22,3% dos residentes do Havaí se identificaram como japoneses ou parcialmente japoneses.

"Hoje em dia, penso que as pessoas (no Havai) falam japonês para fins comerciais. É muito fácil ter acesso a pessoas que são capazes de compreender, se não falar, japonês, e há anúncios e sinalética e tudo em japonês", explica Yaguchi.

Durante quase 20 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, as viagens de lazer ao estrangeiro foram proibidas no Japão, com excepções ocasionais para programas de estudo no estrangeiro ou viagens de negócios.

"As viagens de lazer não foram permitidas durante quase duas décadas após o fim da guerra. A guerra terminou em 1945 e as viagens ao estrangeiro foram fortemente restringidas até 1964, mas assim que a proibição de viajar foi levantada, o Havai foi um dos locais mais populares para os japoneses visitarem", acrescenta Yaguchi.

Mesmo que não pudessem ir, sonhavam com o Havai.

O Spa Resort Hawaiians é um parque temático de águas termais situado na zona de Joban, na província de Fukushima, e foi o epítome de um Hawai simulado nos anos seguintes à proibição.

Com a deterioração da indústria do carvão na década de 1960, a empresa mineira local passou a dedicar-se ao turismo para ajudar a salvar postos de trabalho e a ressuscitar a economia local, criando a primeira estância turística do Japão, com uma piscina aquecida, palmeiras e até artistas do Havai.

O aumento do valor do iene, juntamente com a economia japonesa na década de 1980, deu aos japoneses a possibilidade de visitar o Havai na década de 1990, no auge da bolha económica.

"O Havai tornou-se uma espécie de paraíso de praia e também um paraíso de compras para os japoneses na década de 1990", diz Yaguchi. "Depois, houve uma espécie de reformulação ou reconceptualização do Havai, não tanto como um paraíso de compras, mas mais como uma espécie de lugar para iyashi".

Paz num prato

Um prato de almoço é um produto do passado multicultural do Havai. Normalmente, são duas colheres de arroz branco, um lado de salada de macarrão com uma porção generosa de maionese e a sua escolha de proteína, normalmente regada com um molho espesso e saboroso.

"Quando fui ao Havai e vi os almoços de prato, achei fascinante. Era uma fusão de culturas americanas, japonesas e asiáticas. Isso foi muito interessante para mim e deixou-me viciado em almoços de prato. Apercebi-me que não havia muitos restaurantes de almoços de pratos no Japão que se aproximassem do que eu estava a comer no Havai", disse Akihiro Misono, que abriu o seu restaurante de almoços de pratos Da Plate Lunch 808 em Sakura, na Prefeitura de Chiba, no ano passado.

A estação de rádio KSSK-FM de Honolulu é transmitida do Havai para o restaurante. Os clientes usam frequentemente "aloha shirts", que nos EUA são chamadas de camisas havaianas.

A Eggs 'n Things, uma cadeia de cafés de pequeno-almoço e restaurantes sediada no Havai, só tem estabelecimentos no estrangeiro, no Japão. A primeira abriu em Harajuku em 2010.

Kota Matsuda, diretor executivo da Eggs 'n Things Japan, referiu a popularidade da marca entre os viajantes japoneses que visitaram o Havai.

"Especialmente nestes tempos difíceis de Covid, para muitas pessoas, as barreiras para viajar para o estrangeiro ainda são elevadas. Damos aos nossos clientes que querem viajar para o Havai, mas ainda não podem, a experiência mais próxima de estar lá. As pessoas vêm aqui não só pela comida de estilo havaiano, mas também pela 'vibração havaiana' única", afirmou Matsuda.

Vestir a camisola da sua claque

Yosuke "Yo-chan" Seki, entusiasta da camisa aloha e motorista, surfa todos os fins-de-semana e nunca se cansa de voltar ao Havai - vai todos os anos desde 2011.

"Desde que comecei a usar t-shirts aloha, tenho-as usado sobretudo na minha vida quotidiana", afirma o homem de 47 anos. "Espero que as pessoas olhem para mim e pensem que também querem experimentar usá-las. Neste momento, estou a usar uma réplica de um dos modelos mais caros, que pode custar cerca de vários milhões. O que estou a usar custa cerca de 20.000 a 30.000 ienes".

Asami Seki, de 40 anos, também uma aficionada das camisolas aloha, é proprietária de uma empresa de acessórios chamada 82 of aloha. Há um ano, começou a criar acessórios hipoalergénicos que as pessoas podem usar enquanto fazem surf.

"Só fui ao Havai uma vez, mas durante este tempo, mesmo quando não pude ir por causa da pandemia, comecei a gostar cada vez mais do Havai", disse.

"Sempre quis ir ao Havai e sempre o admirei, mesmo antes da minha primeira visita. Depois de regressar da minha primeira viagem, comecei a incluir aspectos do Havai no meu estilo de vida".

O seu marido, Yosuke, concorda com este sentimento: "Tornou-se uma espécie de estatuto para mim".

"Quando me quero vestir bem, uso camisas aloha. Sinto que me vesti bem quando as uso e é muito emocionante escolher um tema para o dia e coordená-lo com os outros em conformidade", acrescentou Asami.

As t-shirts são fortemente influenciadas pela arte e pelos designs japoneses.

A Sun Surf, uma marca de camisas aloha da Toyo Enterprise com cerca de 50 anos de existência, concentra-se na reprodução de camisas aloha dos anos 1930-1950. O diretor da marca, Yoshihiro Nakano, 47 anos, é um investigador de camisas aloha que começou a coleccioná-las quando era adolescente.

De acordo com Nakano, as camisas aloha começaram com os imigrantes japoneses no Havai.

"Vestiam-se com roupas de estilo japonês mesmo no Havai. Na segunda metade do século XIX, houve pessoas que imigraram para o Japão e, pouco tempo depois, começaram a importar rolos de tecido, entre os quais roupas japonesas. Os habitantes locais viram isso e pensaram que seria interessante fazer camisas com eles, por isso começaram a fazer camisas aloha com padrões japoneses", disse Nakano.

A produção para o mercado de massas começou depois disso. Em vez de importar do Japão rolos de tecido para vestuário japonês, as lojas do Havai importaram uma grande variedade de tecido estampado apenas para as camisas aloha.

Atualmente, estas camisas aloha são também consideradas peças de coleção.

"Há muitos (clientes) que nunca usam (as t-shirts) e apenas as coleccionam ou emolduram", partilhou Nakano.

É tudo no espírito do iyashi.

Fonte: edition.cnn.com