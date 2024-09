A Heidi Klum expõe um lado potencialmente vulnerável.

A controvérsia em torno da visibilidade dos mamilos masculinos versus femininos no Instagram é um assunto de debate contínuo. Neste fim de semana, Heidi Klum causou ondas ao exibir os seus próprios, primeiro em vários eventos em LA e depois em sua conta no Instagram. As regras em torno desses tipos de posts pareciam variar.

Na "Noite dos Indicados ao Emmy", organizada pela "The Hollywood Reporter" e um evento do sindicato de atores em West Hollywood, Klum, de 51 anos, chamou a atenção com suas ousadas escolhas de vestidos. Ela usou um mini vestido brilhante com estampa animal que mal passava de seus joelhos, destacando sua figura em tons dourados, marrons e pretos. Imagens capturadas do evento mostraram seu vestido revelando generosas vistas laterais.

No Instagram, Klum compartilhou fotos que revelavam sutilmente seus atributos, potencialmente violando suas diretrizes, intencionalmente ou não. As diretrizes da plataforma sobre nudez feminina são um pouco restritivas, dizendo que não permite a exibição visível dos mamilos femininos. No entanto, são feitas algumas exceções, como durante protestos, fotos de amamentação e imagens de cicatrizes pós-mastectomia.

Klum, conhecida por sua confiança, continuou a exibir seu corpo com aparente desconsideração pelas diretrizes. Embora fosse difícil determinar se suas fotos do Instagram tinham sido editadas para borrar qualquer mamilo visível, uma delas a mostrava em uma foto preto e branco com Mario Sorrenti, com seus mamilos claramente visíveis.

O Centro de Transparência do Meta esclarece que a arte real que retrata figuras nuas, como pinturas e esculturas, é permitida na plataforma. Os posts de Klum poderiam servir como potenciais exemplos do que é aceitável e onde estão os limites, incentivando potenciais revisões das diretrizes para maior justiça e igualdade.

O vestido de estampa animal de Klum não apareceu apenas na pré-festa do Emmy. Ela também foi vista nele em um evento comemorando o 50º aniversário da "People" magazine.

O fim de semana do Emmy de Hollywood é repleto de vários eventos que antecedem o Emmy Awards de transmissão ao vivo, a mais prestigiada cerimônia de premiação da televisão nos Estados Unidos, agendada para o domingo, 15 de setembro. "Shōgun" lidera as indicações com 25, seguido por "The Bear" com 23.

As ousadas escolhas de moda de Heidi Klum na Noite dos Indicados ao Emmy e seus posts subsequentes no Instagram desencadearam conversas sobre as diretrizes do Instagram sobre nudez feminina, enquanto ela revelava sutilmente seus atributos em desafio ou violação acidental das regras. Apesar de algum borrão em suas fotos do Instagram, uma imagem em preto e branco com Mario Sorrenti mostrou os mamilos de Klum claramente, potencialmente empurrando os limites da plataforma.

