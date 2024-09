A HBO está à procura de artistas para interpretar os personagens Ron, Hermione e Harry.

A fascinante história de Harry Potter e seus companheiros Ron e Hermione conquistou o coração de muitos. Em breve, essas histórias ganharão vida novamente na telona, com a rede norte-americana HBO no comando. A busca pelos novos rostos para herdar o mundo mágico está a todo vapor, com o processo de seleção para uma nova série se estendendo até o Halloween.

De acordo com a revista "Variety", atores aspirantes têm até 31 de outubro para enviar suas inscrições. A revista também revelou as condições necessárias para o processo de audição.

Curiosamente, essa informação foi revelada ao público às segundas-feiras. A HBO confirmou sua autenticidade à revista "Variety".

Para esta produção, a HBO está à procura de crianças com idades entre 9 e 11 anos até abril de 2025. O processo de seleção também abraça a diversidade, recebendo candidatos de todas as etnias e gêneros. O anúncio diz: "Estamos comprometidos com um processo de seleção diversificado e inclusivo. Encurralamos você a se inscrever para cada papel, independentemente da etnia, gênero, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero ou outras características protegidas".

Desafio de Audição Alemão de Potter

Atores alemães aspirantes a Potters, Hermiones e Rons têm motivos para ficar animados, mas com uma pegadinha. As futuras estrelas do mundo mágico devem residir no Reino Unido ou na Irlanda. Tornar-se cidadão britânico ou irlandês a tempo pode ser difícil. No entanto, como a história mostrou através dos livros de J.K. Rowling, nada é impossível. Para se inscrever para o papel, atores jovens devem enviar dois curtos vídeos de autoapresentação.

As diretrizes de seleção especificam que os candidatos devem incluir detalhes como data de nascimento, altura e local de residência. Eles também devem descrever um membro da família, amigo ou animal de estimação significativo.

Envio de Inscrição até 31 de Outubro

O prazo para envio é até 31 de outubro. A série está planejada para ser filmada no Reino Unido em 2025 e 2026 e abrangeria sete temporadas, adaptando cada um dos livros da série de J.K. Rowling. Uma data de lançamento oficial ainda não foi anunciada. Francesca Gardiner e Mark Mylod foram nomeados como produtores executivos e diretores da série.

Os livros de Harry Potter venderam mais de 600 milhões de cópias em todo o mundo. Entre 2001 e 2011, foram adaptados para filmes, estrelados por Daniel Radcliffe como o personagem principal. Os filmes arrecadaram um total de €7,2 bilhões.

