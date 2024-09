A FTC inicia um processo contra os maiores intermediários do setor farmacêutico, acusados de elevar artificialmente os custos da insulina.

As autoridades afirmam, CVS Health's Caremark Rx, Cigna's Express Scripts e United Health Group's OptumRx, juntamente com suas organizações de compras associadas, estabeleceram um mecanismo que favorece grandes descontos das empresas farmacêuticas, inflacionando assim os preços de varejo da insulina. Essas entidades, comumente conhecidas como Gerenciadores de Benefícios Farmacêuticos (PBMs), supostamente ignoram opções de insulina acessíveis no mercado, optando por variantes mais caras que oferecem descontos maiores.

Os PBMs lucram através de descontos e taxas, que são acordos finalizados com fabricantes de medicamentos e proporcionais ao preço de lista do medicamento. Produtos de insulina mais caros resultam em descontos e taxas maiores para os PBMs, de acordo com as alegações.

"Milhões de americanos com diabetes precisam de insulina para viver, mas, para muitos pacientes em risco, os custos de sua prescrição de insulina dispararam nos últimos dez anos, em parte devido à influência de poderosos PBMs e sua ganância", declarou Rahul Rao, diretor adjunto do Bureau of Competition da FTC. "Caremark, ESI e Optum, atuando como intermediários de medicamentos, têm ilegalmente extraído milhões de dólares de pacientes que necessitam de medicamentos salva-vidas. A ação administrativa da FTC visa encerrar o comportamento exploratório dos Três Grandes PBMs e constitui um passo importante para corrigir um sistema quebrado - uma correção que pode ir além do mercado de insulina e reviver a competição saudável, levando a preços reduzidos de medicamentos para os consumidores."

A CNN não recebeu uma resposta imediata de Caremark Rx, Express Scripts, OptumRx ou da Pharmaceutical Care Management Association, a organização profissional do setor.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

