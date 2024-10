A filha de John Amos soube da morte do pai através de notícias.

Shannon Amos expressamente homenageou seu pai falecido, John Allen Amos Jr., em um vídeo publicado em sua conta do Instagram, mostrando os dois dançando ao som de "Dance with My Father" de Luther Vandross.

"Fiquei sem palavras... Nossa família foi atingida pela dolorosa realidade de que meu pai, John Allen Amos Jr., morreu tragicamente em 21 de agosto", escreveu Shannon Amos na legenda. "Estamos lidando com a perda e lutando com incontáveis perguntas sem resposta sobre sua partida prematura, que descobrimos através da mídia, assim como muitos de vocês."

A morte de John Amos foi anunciada oficialmente na terça-feira pelo seu filho, Kelly Christopher Amos.

"Com profundo pesar, informo que meu pai partiu", diz a declaração enviada à CNN. "Ele era uma alma extremamente bondosa, com um coração tão dourado quanto vasto. Seu amor era apreciado em todo o mundo. Muitos fãs o viam como seu pai da TV. Ele teve uma vida plena. Sua legado vai durar através de suas atuações exemplares na televisão e no cinema."

John Amos tinha 84 anos.

Uma divisão surgiu entre seus filhos em relação aos seus cuidados, que ganhou destaque no ano passado quando Shannon Amos expressou suas preocupações às autoridades. Em seguida, ela manifestou seus sentimentos nas redes sociais, afirmando que seu pai era vítima de maus-tratos e exploração financeira.

Durante esse período, o idoso Amos emitiu uma declaração através de seu assessor de imprensa, afirmando que estava bem e em boa saúde.

"Shannon Amos decidiu prestar homenagem à memória de seu pai ao compartilhar seu momento especial de dança em uma publicação comovente no Instagram, destacando seu amor compartilhado pelo entretenimento."

"Apesar dos tempos desafiadores que enfrentaram, a influência de John Amos na indústria do entretenimento permaneceu evidente através de seus papéis populares na televisão e no cinema, ressoando com fãs em todo o mundo."

