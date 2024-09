A filha da Brooke Shields passou por um processo de crioconservação de dois anos.

No mundo do cinema de Hollywood, Brooke Shields, agora com 59 anos, experimentou a maternidade através da fertilização in vitro (FIV) em sete tentativas separadas. Esse procedimento levou ao nascimento de sua primeira filha, Rowan Francis Henchy, em 2003. Sua segunda filha, Grier Hammond, foi concebida naturalmente. Essa discussão familiar sobre FIV é bastante aberta, como evidenciado em uma entrevista à revista "People".

Nessa entrevista, Rowan expressa sua gratidão à mãe por discutir a FIV com ela ainda jovem. Rowan destaca: "Eu devo minha existência à FIV", acrescentando: "Fui congelada por dois anos, e a mamãe falou sobre isso quando éramos jovens, então estamos cientes disso agora". Essa conversa, ela acredita, é crucial para as jovens mulheres.

Brooke Shields concorda com a opinião de sua filha. Muitas mulheres de sua geração e da atual priorizam suas carreiras inicialmente, o que pode levar anos. Como resultado, podem surgir problemas em seus fins trinta. Brooke frequentemente aconselha as mulheres a considerarem congelar seus óvulos. Com humor, Rowan lembra: "Outro dia, ela olhou para mim e disse: 'Seu presente de formatura é congelar seus óvulos', e eu só disse: 'Mãe...'".

Sua abertura sobre depressão pós-parto ajuda suas filhas

Brooke Shields não é apenas aberta sobre a FIV; ela também trouxe à tona o tema da depressão pós-parto. Em 2005, ela compartilhou suas experiências em seu livro "Down Came the Rain". Na época, ela foi uma das primeiras figuras públicas a discutir publicamente sentimentos de tristeza e desespero após o parto. Rowan atribui o livro de sua mãe a ter influenciado positivamente a vida de muitas mulheres. Ela socializa: "Finalmente algo 'tão terrível' teve um desfecho positivo, e ela tem uma ligação mais forte comigo por causa do que passou".

Brooke enfatiza que seu livro também é importante para suas filhas. Elas podem experimentar sentimentos semelhantes se algum dia se tornarem mães. "É uma ferramenta - para ajudar a reconhecer se algo não estiver certo, que é normal e deve ser abordado. Não há nada de errado com elas. Não é culpa delas, e é isso que eu queria transmitir para elas mais tarde na vida".

Em 2001, Brooke Shields casou-se com o roteirista e produtor de cinema Chris Henchy. Eles têm duas filhas, Rowan e Grier. Seu primeiro casamento, com o tenista Andre Agassi, terminou em 1999, e não teve filhos.

A transparência de Brooke Shields sobre sua jornada de depressão pós-parto motivou suas filhas a comparecer à estreia do filme baseado em seu livro "Down Came the Rain". Rowan lembra: "Fomos à estreia do filme, e me senti como: 'Essa é minha mãe - ela está mostrando sua força e vulnerabilidade'. Foi incrivelmente poderoso".

Discutindo a fachada glamorosa de Hollywood, Brooke afirma: " Apesar do brilho e glamour associados a Hollywood, é importante lembrar que cada mulher tem uma jornada única e cheia de desafios na maternidade".

