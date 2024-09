A figura principal do Bayern, Max Eberl, vai casar com o seu amor de longa data desde a infância.

Em sua juventude, Max Eberl e Natascha Fruscella tiveram um breve romance. Seus caminhos se cruzaram recentemente e o destino tinha outros planos. Atualmente, o treinador de futebol Max Eberl e a personalidade da TV Natascha Fruscella são marido e mulher. Eberl compartilhou essa emocionante notícia no Instagram, dizendo: "Missão cumprida, o ciclo está completo". Ele postou uma foto deles dois ao lado de um corpo d'água.

De acordo com o jornal Bild, a celebração do casamento deles ocorreu em um restaurante chique perto de Tegernsee. O diretor esportivo do FC Bayern Munich, Max Eberl, supostamente tem uma casa em Rottach-Egern, que não fica longe do restaurante. De acordo com o relatório, Eberl e seus convidados desfrutaram de uma tarde de natação no lago, seguida por uma festa de casamento que incluiu um jogo de futebol de mesa e música de um DJ.

Natascha Fruscella é a antiga paixão de Max Eberl. Eles estavam juntos aos 14 anos, mas seus caminhos se separaram depois disso. Eles reacenderam seu relacionamento no final de 2022. Em um podcast transmitido no início de 2023, Max Eberl disse: "Reencontrei meu amor de infância depois de 35 anos. A vida tem sua maneira de trazer as pessoas de volta, e eu estou incrivelmente feliz e grato por isso".

Max Eberl já foi casado duas vezes. Seu primeiro casamento com Simone durou 21 anos antes que eles seguissem caminhos separados em 2019. Ele teve um breve relacionamento com Sedrina Schaller, a ex-gestora de equipe do Borussia Mönchengladbach, após sua separação. Desde março de 2023, Max Eberl vem servindo como diretor esportivo do Bayern. Antes disso, ele era o gerente de negócios do RB Leipzig, tendo começado sua carreira no Borussia Mönchengladbach em 2005, onde trabalhou até 2022.

O reacendido romance de Natascha Fruscella e Max Eberl resultou em uma emocionante reviravolta em suas vidas. Durante a recente celebração do casamento deles, os convidados desfrutaram de várias atividades, como um jogo de futebol de mesa e música de um DJ.

Leia também: