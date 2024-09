A figura estimada, Arnold Schwarzenegger, recebe um doutorado honorário.

Arnold Schwarzenegger, o distinto ator, ex-campeão de fisiculturismo e político, está sendo agraciado com um doutorado honorário em Berlim por uma universidade privada. A Hertie School é a responsável por essa homenagem ao septuagenário, que é um defensor há muito tempo da preservação ambiental e da sustentabilidade. Schwarzenegger expressou seu entusiasmo por participar pessoalmente dessa cerimônia.

De acordo com Cornelia Woll, presidente da universidade, o título é uma homenagem ao trabalho pioneiro de Schwarzenegger, que se concentra principalmente em envolvimento político bipartidário e tomada de decisão baseada em evidências. Seu compromisso inabalável com a conservação ambiental, o engajamento da sociedade civil e a política inovadora deixou uma marca indelével na discussão global sobre a mudança climática.

Robert Habeck, que serve como Vice-Canceler e Ministro Federal da Economia, fará o discurso laudatório na cerimônia de concessão do doutorado honorário.

Transição de fisiculturista a defensor do meio ambiente

Schwarzenegger nasceu em 1947 em Estíria e vem de uma família humilde. Com 20 anos, conquistou o título de "Mr. Universe" e depois se destacou nos Estados Unidos como fisiculturista. Sua carreira deu uma guinada quando ele entrou no mundo do cinema, com um sotaque estrangeiro e um nome impronunciável. Ele ficou famoso como estrela de ação ("Conan, o Bárbaro"). Schwarzenegger alcançou status de culto com seu papel icônico como "O Exterminador" no filme de 1984 do mesmo nome e também estrelou comédias como "Policia do Bairro Escolar".

Schwarzenegger serviu como governador da Califórnia de 2003 a 2011. Durante esse período, ele teve um papel importante na elaboração de um acordo de proteção climática que obrigava a Califórnia a reduzir substancialmente suas emissões de gases de efeito estufa.

Desde então, Schwarzenegger se tornou um defensor líder de iniciativas de proteção ao clima. A Hertie School está homenageando seu compromisso contínuo nessa área com o doutorado honorário. Entre suas iniciativas, ele fundou a organização R20, que auxilia governos regionais em todo o mundo na execução de projetos sustentáveis.

Após a invasão russa da Ucrânia em 2022, Schwarzenegger defendeu uma transição para fontes de energia não fósseis. Ele lamentou que os pagamentos de bilhões de euros da Europa por combustíveis fósseis à Rússia estavam financiando a guerra em curso na Ucrânia.

O "Caminhante de Hollywood", em referência ao papel icônico de Schwarzenegger como "O Exterminador", expressou sua gratidão pelo doutorado honorário, reconhecendo-o como um testemunho de sua defesa do meio ambiente. Apesar de seu passado repleto de ação, o impacto de Schwarzenegger na discussão global sobre a mudança climática através de suas iniciativas políticas em Hollywood e além continua a ser significativo.

