A FDA está a investigar relatos de queda de cabelo e pensamentos suicidas em pessoas que utilizam medicamentos populares para a diabetes e a perda de peso

Estes medicamentos, conhecidos como agonistas dos receptores GLP-1, estão aprovados para tratar a diabetes ou a perda de peso. Incluem o semaglutide, com as marcas Ozempic, Rybelsus e Wegovy; o liragutide, com as marcas Saxenda e Victoza; e o tirzepatide, com as marcas Mounjaro e Zepbound. Imitam o GLP-1, uma hormona produzida naturalmente no organismo, cujo papel é retardar a passagem dos alimentos através do estômago.

A FDA está a "avaliar a necessidade de uma ação reguladora" depois de o seu Sistema de Notificação de Eventos Adversos da FDA ou FAERS ter recebido notificações de alopecia, ou queda de cabelo; aspiração, ou respiração acidental de alimentos ou líquidos; e ideação suicida em pessoas que utilizam estes medicamentos.

"O aparecimento de um medicamento nesta lista não significa que a FDA tenha concluído que o medicamento tem o risco listado", observa o site da FAERS. "Significa que a FDA identificou um potencial problema de segurança, mas não significa que a FDA tenha identificado uma relação causal entre o medicamento e o risco listado."

As pessoas que usam esses medicamentos e têm dúvidas ou preocupações sobre os efeitos colaterais devem falar com seu médico, diz o FDA.

"A FDA monitoriza a segurança dos medicamentos durante todo o seu ciclo de vida, incluindo após a aprovação. Além disso, a FDA mantém um sistema de vigilância pós-comercialização e programas de avaliação de risco para identificar e avaliar eventos adversos que não apareceram durante o processo de desenvolvimento de medicamentos", disse a agência à CNN na quarta-feira. "Se forem identificados novos sinais de segurança, a FDA determinará quais as acções apropriadas, caso existam, após uma análise exaustiva dos dados disponíveis".

Essas ações podem incluir a exigência de mudanças na rotulagem ou o desenvolvimento de uma Estratégia de Avaliação e Mitigação de Risco, um programa que ajuda a garantir que os benefícios de um medicamento superem seus riscos.

Algumas investigações associaram os agonistas GLP-1 a problemas digestivos graves, como paralisia do estômago, pancreatite e obstruções intestinais, embora os riscos destes acontecimentos pareçam ser raros. Muitos destes efeitos secundários são mencionados na informação de prescrição dos medicamentos ou nos seus rótulos.

A Sociedade Americana de Anestesiologistas recomendou, em junho, que as pessoas que usam agonistas GLP-1 parassem de os tomar uma semana antes de procedimentos cirúrgicos devido ao potencial de problemas gastrointestinais como náuseas, vómitos e esvaziamento gástrico retardado que podem "aumentar o risco de regurgitação e aspiração pulmonar de conteúdo gástrico durante a anestesia geral e sedação profunda". Por vezes, os vómitos sob anestesia fazem com que a comida e o ácido do estômago entrem nos pulmões, o que pode causar pneumonia e outros problemas após a cirurgia.

Durante meses, os reguladores europeus também investigaram o risco de pensamentos suicidas em pessoas que tomam estes medicamentos, embora não seja claro se os medicamentos causaram os eventos ou se podem estar ligados a outras condições subjacentes.

A Novo Nordisk, que fabrica uma série de agonistas do GLP-1, afirmou numa declaração na quarta-feira que a segurança dos doentes é a sua principal prioridade. A empresa disse que trabalha em estreita colaboração com a FDA para monitorizar a segurança e está ciente dos relatos de efeitos secundários.

"A Novo Nordisk defende a segurança e a eficácia de todos os nossos medicamentos GLP-1RA quando são utilizados conforme indicado e quando são tomados sob os cuidados de um profissional de saúde licenciado.

