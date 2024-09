- A famosa celebridade vizinha celebra o seu 60o aniversário.

Ícone Global do Cinema Keanu Reeves (60) indiscutivelmente está entre os cinéfilos mais renomados do planeta. Desde os anos 90, ele alcançou sucesso com filmes icônicos como "Point Break" e "Speed". Ao aproximar-se do novo milênio, Reeves, conhecido por seu amor pela ficção científica, explodiu em superestardom com a obra-prima intrigante, "The Matrix". Desde 2014, ele vem gerando receita com uma saga de ação de quatro filmes, "John Wick", que ultrapassou a marca de um bilhão de dólares em todo o mundo.

Talento Subestimado?

Por muito tempo, fãs e críticos argumentaram que Reeves não era um grande ator, alguns até claiming que ele nunca atua, apenas se interpreta a si mesmo. Essa avaliação é muito exagerada, especialmente considerando seus papéis de destaque. Quem mais poderia ter interpretado o programador ingênuo e introvertido Neo, lutando para aceitar seu destino como Messias?

E entre as estrelas de Hollywood, quem poderia ter entregue as cenas de luta revolucionárias em "The Matrix", misturando sua profunda filosofia, com tamanha convicção e qualidade?

Reeves ganhou reconhecimento com papéis atléticos, exibindo seu charme de estrela. Em "Point Break", ele foi recrutado por Patrick Swayze (1952-2009) para se tornar um surfista e buscador de emoções, finalmente percebendo que sua identidade anterior como policial era vazia no thriller criminal estiloso de Kathryn Bigelow (72).

Reeves provou que não era um fenômeno de bilheteria com "Speed", um thriller de ação ofegante baseado em sua premissa única de um ônibus que não pode desacelerar. Enquanto Hollywood estava a seus pés, Reeves fez algumas escolhas de papel questionáveis nos anos 90, resultando em maus resultados com filmes como "The Lake House", "Street Kings" ou "47 Ronin" após "The Matrix Revolutions" em 2003.

"John Wick" como Renascimento na Carreira

É difícil imaginar a carreira de Keanu Reeves sem a série "John Wick". Críticos frequentemente fazem paralelos entre a vida de Reeves e a história de fundo do personagem.

Assim como John Wick, Reeves passou por sua cota de dificuldades pessoais. Sua namorada Jennifer Syme (1972-2001) deu à luz à filha ainda nascida Ava em 1999. Syme morreu mais tarde em um acidente de carro. Sua irmã Kim Reeves (57) lutou contra leucemia por uma década, e seu amigo River Phoenix (1970-1993), que estrelou ao lado dele em "My Own Private Idaho" de Gus Van Sant (72), morreu de overdose em 1993.

Reeves doou milhões para pesquisas sobre câncer e é amplamente conhecido por sua gentileza, oferecendo seu assento a uma mulher cansada no metrô ou desfrutando casualmente de um sanduíche em um banco de parque.

A internet, principalmente através de incontáveis memes, parece atraída por Reeves, que tornou público seu relacionamento com a artista Alexandra Grant (51) em 2019. Muitos de seus fãs provavelmente gostariam de passar tempo com o superstar amigável, gostável e às vezes introspectivo que mantém um perfil tão baixo em sua vida pessoal. Hoje, 2 de setembro, marca o 60º aniversário de Keanu Reeves.

Nos anos 90, Keanu Reeves mostrou sua versatilidade com papéis atléticos em filmes como "Point Break", provando que era mais do que um fenômeno de bilheteria. Apesar de alguns filmes menos bem-sucedidos durante essa década, Reeves encontrou um renascimento na carreira nos anos 2010 com a série "John Wick", um testemunho de seu talento e apelo duradouros.

Leia também: