A família real dinamarquesa está a pensar numa viagem à Alemanha.

Após a ascensão ao trono da Dinamarca do novo monarca, o Rei Frederico X, e da Rainha Mary, foi agendada uma visita oficial à Alemanha. O casal real iniciará sua viagem com uma estadia de dois dias em Berlim e, em seguida, prosseguirá para Schleswig-Holstein para uma visita. A Dinamarca e a Alemanha compartilham laços fortes devido às suas colaborações no comércio, transição verde e política de segurança, de acordo com o anúncio da visita pela casa real.

Na capital alemã, o Rei Frederico, de 56 anos, e sua Rainha Mary, quatro anos mais nova, serão recebidos pelo Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier e sua esposa Elke Büdenbender no dia 21 de outubro. A visita incluirá uma visita ao edifício do Reichstag e uma comemoração do 25º aniversário do complexo da embaixada nórdica no Tiergarten. É provável que representantes das famílias reais sueca e norueguesa, o Presidente da Finlândia Alexander Stubb, a nova Presidente da Islândia Halla Tómasdóttir, bem como Steinmeier e Büdenbender em pessoa, estejam presentes. O dia terminará com um jantar oferecido por Steinmeier e Büdenbender no Schloss Bellevue.

Visita à minoria dinamarquesa em Schleswig-Holstein

No segundo dia, o casal real viajará para Schleswig-Holstein, lar da minoria dinamarquesa. Eles provavelmente serão vistos em Kiel e Flensburg e também participarão da abertura de uma conferência de energia.

Após os eventos deste ano, o Rei Frederico X ascendeu ao trono dinamarquês, substituindo sua mãe de 84 anos, a Rainha Margrethe II, que renunciou após quase 52 anos no poder. A última visita de Estado da Rainha Margrethe II à Alemanha foi em 2021, primeiro acompanhada por Frederico em Berlim como Príncipe Herdeiro e depois sozinha em Munique.

Durante sua visita a Schleswig-Holstein, a Comissão, responsável pelos assuntos da minoria dinamarquesa, deve se encontrar com o Rei Frederico X e a Rainha Mary. A comissão sem dúvida discutirá os desafios e oportunidades de preservar a cultura e a língua dinamarquesas na região.

Além disso, a Comissão provavelmente fornecerá informações sobre seus esforços colaborativos com o governo alemão para manter e fortalecer os direitos da minoria dinamarquesa em Schleswig-Holstein.

