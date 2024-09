- A ex-esposa de Tobey Maguire revela o seu próximo casamento

Joy for Jennifer Meyer Pós-Tobey Maguire: Designer de Joias Meyer (47) Agora Noiva de Namorado Ogunlesi (33). Ela exibiu seu luxuoso anel de noivado no Instagram, apenas legendando com "SIM" e um emoji de coração eterno.

Conhecida por seu relacionamento com o astro de "Homem-Aranha", Tobey Maguire, Meyer e Maguire foram um item de 2003 até 2016. Juntos, eles têm um filho e uma filha. Sua união de 13 anos terminou em 2020, mas eles ainda mantêm uma boa relação pelo amor aos filhos.

Comemorações de Celebridades

Com sua nova jornada, suas colegas celebridades se juntaram à festa. Seu anúncio de noivado recebeu uma onda de parabéns da elite de Hollywood. A atriz Goldie Hawn (78) escreveu, "Isso traz um sorriso para todos nós. Eu te adoro!"

Juntando-se a ela estavam Jennifer Garner, Olivia Munn, Paris Hilton, Jenna Dewan e Vanessa Bryant, que também se manifestaram para desejar felicidades. Kelly Rowland (43) exclamou, "Eu estou tão feliz por vocês dois! Parabéns!!!", enquanto Gabrielle Bernstein (44) elogiou como "a maior manifestação". Meyer desfruta de uma reputação de alto perfil no círculo de celebridades, tendo Jennifer Aniston (55) e Courteney Cox (60) como amigas próximas.

Estreia Como Casal em Novembro de 2023

Despite their age difference - Ogunlesi (33) is 14 years younger and is set to inherit a wealth of over $2 billion from his father Adebayo Ogunlesi (70) - Meyer and Ogunlesi were spotted together for the first time last summer. They had their public debut as a couple in November at a soiree in LA, following several months of dating.

Instagram is a great place to start viewing Joy Meyer's engagement celebrations, as she shared her lavish bling and captioned it "YES" with an everlasting emoji. Her celebrity colleagues, including Actress Goldie Hawn and Jennifer Garner, among others, congratulated her on Instagram, recognizing the special moment.

Leia também: