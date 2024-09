- A estreia de Ines de Ramon no palco vermelho do evento de grande repercussão.

Brad Pitt, de 60 anos, e Ines de Ramon, de 31, chamaram a atenção no 81º Festival de Cinema de Veneza com sua saída elegante. O evento ocorreu em 1º de setembro e Pitt compareceu à estreia de seu novo projeto, "Bullet Train", ao lado de sua parceira. Eles foram acompanhados por George Clooney, de 63 anos, e sua esposa Amal Clooney, de 46 anos, ambos estrelas do filme.

Pitt optou por um visual minimalista, porém chique, usando um terno preto combinado com uma camiseta preta em vez de uma camisa. De Ramon, uma renomada designer de joias, escolheu elegantemente um vestido branco de comprimento longo e uma alça para a ocasião.

Primeira Passagem pelo Tapete Vermelho

Foi a primeira vez que Pitt e de Ramon apareceram juntos no tapete vermelho como casal, depois de estarem juntos por cerca de dois anos. Seu relacionamento tornou-se público em julho, na corrida de Fórmula 1 de Silverstone, onde foram vistos de mãos dadas na pista de boxes. Sua primeira aparição oficial no tapete vermelho foi um marco importante para Pitt, marcando seu retorno à cena de eventos públicos desde sua separação de Angelina Jolie, de 49 anos, em 2015.

Jolie também estava presente no festival, estreando o filme biográfico "Maria" em 29 de agosto. Ela interpretou a cantora de ópera Maria Callas (1923-1977). O diretor do festival, Alberto Barbera, de 70 anos, revelou em uma entrevista à "Vanity Fair" que tomou medidas para evitar que o ex-casal, que supostamente tem uma relação tensa, se encontrasse. Jolie já havia partido para sua próxima estreia nos EUA quando Pitt e de Ramon fizeram sua aparição na praia do Lido, impedindo um possível encontro. Barbera considerou um encontro "improvável".

