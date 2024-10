"A escola primária Abbott" e "É sempre ensolarado em Filadélfia" estão a fazer equipa para um episódio colaborativo

Quinta Brunson, a estrela e criadora de 'Abbott Elementary', e Rob McElhenney, a estrela e co-criador de 'It's Always Sunny in Philadelphia', revelaram nas redes sociais que estão se unindo para um episódio conjunto.

"'Temporada 4 de Abbott Elementary fica bem ensolarada :)', escreveu Brunson na legenda de uma foto dela com McElhenney e o colega de 'Sunny', Charlie Day.

No Instagram, McElhenney postou uma foto do grupo, que incluía o astro de 'Sunny', Danny DeVito, e os atores de 'Abbott', Tyler James Williams e William Stanford Davis, todos na frente do cenário externo da escola de 'Abbott'.

Ambas as séries têm o dom de captar a essência de Philadelphia, Pensilvânia.

Em fevereiro, McElhenney deu uma dica sobre 'Abbott' ao discutir uma experiência imersiva de Willy Wonka.

"Muitos de vocês acham que isso parece um episódio de 'Sunny', mas para mim parece mais um episódio de crossover entre @alwayssunny e @AbbottElemABC", escreveu na época.

Brunson salvou um print da publicação e respondeu: "Only say the word @robmcelhenney. I love you guys."

'Abbott' gira em torno de uma escola fundamental que atende crianças da cidade, enquanto 'Sunny' acompanha um grupo de amigos que administra um bar decadente em South Philadelphia.

Até agora, nem a trama nem a data de lançamento do episódio crossover foram divulgados.

O episódio conjunto entre 'Abbott Elementary' e 'It's Always Sunny in Philadelphia' promete uma mistura divertida dos estilos únicos das duas séries.

Com Quinta Brunson, Rob McElhenney e seus respectivos elencos colaborando para esse crossover, os espectadores podem esperar uma fusão entretenida do humor e da narrativa baseados em Philadelphia.

