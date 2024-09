Dramaturgo ou Atriz, de acordo com a preferência - A equipa de voleibol do liceu recebe uma visita inesperada da Sedena Gomez

Cantora e atriz Selena Gomez faz visita surpresa a uma equipe de vôlei de uma escola. Com 32 anos, ela postou um instantâneo no Instagram de um cartaz feito à mão pedindo que ela cantasse o hino nacional antes do jogo deles. Um vídeo posterior mostra ela alegremente informando as jogadoras de vôlei e os fãs entusiastas em uma academia sobre o cartaz. As meninas explodem em aplausos, gravam vídeos em seus celulares e cobrem Gomez de gratidão sincera.

Rede social explode com sentimentos de "ela é um amor"

"Eu só tinha que passar por aqui, é a minha primeira vez em Telluride!", escreveu Gomez em sua postagem. De acordo com fontes de notícias, Gomez estava em Telluride, Colorado no fim de semana passado, participando do festival de cinema para promover seu filme "Emilia Pérez". "Entertainment Tonight" relatou que, apesar dos boatos, Gomez não cantou o hino nacional antes do jogo. A atualização do Instagram de Gomez mostra ela posando para fotos em grupo com a equipe de vôlei e autografando objetos de recordação.

A nova temporada do programa "Only Murders in the Building" agora está disponível para streaming no Disney+. Nessa série, Gomez interpreta uma entusiasta de investigações ao lado de Steve Martin e Martin Short.

