A Emirates Airline, com sede em Dubai, proíbe o uso de pager e walkie-talkies após incidentes de ataques relacionados a dispositivos no Líbano.

Todos os passageiros em voos com destino, saindo de ou passando por Dubai estão proibidos de transportar bips e rádios portáteis em sua bagagem de mão ou despachada, segundo informado pela companhia aérea em seu site na última sexta-feira.

A Polícia de Dubai apreenderá qualquer um desses itens encontrados na bagagem de mão ou despachada de um passageiro.

Essa política surge logo após um incidente em que bips e rádios portáteis supostamente explodiram consecutivamente no Líbano, com as autoridades acusando Israel de estar por trás dos ataques.

Esses incidentes resultaram na trágica morte de pelo menos 37 pessoas, incluindo crianças, e deixaram quase 3.000 indivíduos feridos, segundo as autoridades do Líbano.

Um oficial de segurança do Líbano disse à CNN que a substância destrutiva estava fortemente embalada na bateria de lítio do bip e intencionalmente disfarçada de uma forma que a tornava extremamente difícil de detectar.

Com a tensão no Oriente Médio aumentando, os voos foram interrompidos como resultado.

A Emirates, a maior companhia aérea da região, informou na sexta-feira que os voos para e do Beirut, capital do Líbano, estão suspensos até 15 de outubro. Os passageiros em trânsito por Dubai com destino a Beirut também não poderão embarcar em seus voos de origem até novo aviso, segundo a Emirates.

A Emirates anunciou que retomará os serviços para Amã, capital da Jordânia, a partir de domingo. No entanto, seus voos para e do Iraque e Irã continuarão suspensos até segunda-feira.

Várias outras companhias aéreas também suspenderam temporariamente os voos para Beirut e outros aeroportos regionais.

