A Drew Barrymore não devia ter tirado fotografias de si nua.

Em 1995, a atriz Drew Barrymore posou para a capa da edição americana da "Playboy" sem reservas. Hoje, ela lamenta essa decisão não por vergonha das fotos, mas porque subestimou as possíveis consequências.

Depois de despontar para a fama aos 6 anos de idade no filme "E.T.", a fama de Barrymore foi acompanhada por álcool, drogas e um desejo inquieto de rebelião. Agora, como uma atriz consagrada e mãe de Olive, de 12 anos, e Frankie, de 10, Barrymore busca proteger seus filhos das experiências que ela mesma viveu precocemente.

Em uma publicação no Instagram, Barrymore, que há anos é a apresentadora do próprio talk show, reflete sobre sua infância pouco convencional. "Eu queria que alguém tivesse me dito 'não' naquela época", diz Barrymore, lembrando da falta de limites em sua vida. Seu espírito rebelde a levou a um ambiente maduro aos 16 anos, expondo-a a cenas e experiências além de sua idade. Essas experiências incluíram testemunhar "escapadas desinibidas" em festas, o que a deixou "incomodada", apesar de seu comportamento exibicionista.

Sua decisão de posar para a "Playboy" americana em 1995, pouco antes de completar 20 anos, foi motivada pela percepção de que era uma forma de expressão artística. Ela afirma não ter arrependimentos em relação às fotos, mas não previu sua presença duradoura na internet. "Eu não previa a chegada da internet. Não tinha ideia da extensão do meu desconhecimento", escreveu Barrymore em sua publicação.

"Eu queria desaparecer"

No entanto, suas fotos nuas ainda estão presentes na internet, amplificadas por artigos que contam suas aventuras infantis, incluindo sua deboche aos 13 anos, bebedeiras e subsequente internação em uma clínica de reabilitação. Ela lembra de ter sido rotulada como uma fracassada danificada nas capas da "National Enquirer" e de outros tabloides. "Eu queria apagar minha existência e nunca mais aparecer", confessou, expressando seu desdém pela narrativa que se tornou sua identidade para sempre.

Felizmente, Barrymore conseguiu recuperar o controle de sua vida e agradece a todos que a apoiaram em sua recuperação. A capacidade da internet de tornar as coisas permanentes, muitas vezes chamada de "cemitério digital", é ilustrada na vida e nas escolhas de Barrymore como mãe. Ela protege suas filhas dos perigos da tecnologia moderna e das redes sociais, negando-lhes acesso a smartphones.

No entanto, seu passado continua a pairar sobre seu presente, especialmente à medida que suas filhas crescem. Como o "USA Today" relatou em fevereiro de 2023, Olive usou a capa da "Playboy" de sua mãe como argumento para defender o uso de tops crop tops. "Eu nego, e ela rebate com 'Você posou para a capa da Playboy'", diz Barrymore, lamentando a inescapabilidade de seu passado.

Apesar do passar do tempo, as fotos nuas de Drew Barrymore de seu ensaio de 1995 para a "Playboy" ainda são facilmente acessíveis nas redes sociais, servindo como um lembrete marcante de seu passado. Ao navegar por esse cenário digital, Barrymore incentiva suas filhas a ficarem longe das redes sociais, reconhecendo o potencial dano que elas podem causar.

