A descendência real de Camila elogia a habilidade de cozinhar da mãe

É uma crença comum que a família real britânica, especificamente o Rei Carlos III e a Rainha Camilla, se deliciam com cafés da manhã extravagantes com vários pratos. No entanto, esse mito é desmentido por Tom Parker Bowles, filho de Camilla, em sua recente publicação que mergulha nas tradições culinárias reais. Ele revela que, na época de monarcas como a Rainha Victoria, o café da manhã podia incluir até dez pratos, seguido de almoços, chá e jantares igualmente luxuosos. "Seria preciso um apetite impressionante para lidar com isso", compartilhou Parker Bowles com a dpa.

Os hábitos alimentares do casal real

Aos 77 anos, a Rainha Camilla prefere suas manhãs de verão com uma porção de iogurte, enriquecido com apenas uma sutil pitada de mel caseiro. Durante os meses mais frios, ela opta por uma opção mais substancial, como aveia. O Rei Carlos III, aos 75 anos e entusiasta da agricultura sustentável, começa seu dia com um prato modesto de frutas secas e mel.

Com a mente atenta ao respeito pela privacidade dos reais, Parker Bowles cuida cuidadosamente de suas revelações sobre suas vidas pessoais. A imagem pública dos reais, ou "A Firma", é meticulosamente cuidada. A frugalidade de Carlos no café da manhã e o relatado omitir do almoço são exemplos que se alinham com a maneira como o palácio escolhe projetar sua mensagem.

Recentemente, Tom Parker Bowles falou sobre a presença de paparazzi fora de sua casa na época anterior. O relacionamento de Camilla com Charles, que estava anteriormente casado com a Princesa Diana, era um assunto noticioso proeminente. Agora, Camilla executa suas funções reais em sua capacidade de representante da monarquia.

Parker Bowles traz à tona a habilidade culinária de sua mãe, citando pratos como ovos mexidos, frango assado ou torta de carneiro, todos preparados com ingredientes de qualidade, locais e sazonais. Ele também reconhece a ascensão dos supermercados e suas próprias vontades por bebidas como cola e refeições prontas. Através de seu livro, Parker Bowles visa fornecer uma conta abrangente da culinária real e seu histórico.

A arte da 'diplomacia do soufflé'

Jantares oficiais servem a um duplo propósito: sustento e diplomacia. Parker Bowles se refere a isso como 'diplomacia do soufflé'. Os banquetes de estado continuam a ser ocorrências frequentes no Palácio de Buckingham, em Londres. Por exemplo, durante a visita do Imperador do Japão no verão passado, cada convidado recebeu seis copos, de acordo com o site oficial do palácio. Como guiado pela Rainha Elizabeth II, os banquetes de estado atuais consistem apenas em três pratos, com uma restrição no uso de especiarias quentes e alho, como detalhado por Parker Bowles.

Parker Bowles parece um conversador divertido, frequentemente se desculpando por sua pontualidade na maneira tradicional britânica. Ele aborda perguntas delicadas sobre Charles e sua nora, a Princesa Kate, tendo superado o câncer com respostas diplomáticas. De passagem, ele compartilha histórias sobre suas noites passadas em Berlim.

O livro de Parker Bowles convida os leitores a explorar a história da diplomacia culinária, detalhando os esforços de racionamento durante a Segunda Guerra Mundial, junto com receitas que variam do simples, como 'A Aveia da Rainha Camilla', ao mais desafiador, como 'Trucha em Aspic de Vinho Tinto'. E, contrário à crença popular, o café da manhã do Rei Carlos III não é tão simples quanto pode parecer; o tradicional chá da tarde continua a fazer parte de sua rotina diária.

