A derradeira porta de entrada para a Índia: Uma janela de comboio

"A variedade de culturas, cozinhas, paisagens e as mais pequenas actividades que se podem explorar a partir deste único ponto de vista magnífico, é perspicaz e quase mágica", diz ele à CNN Travel.

Babar é o anfitrião da conta de Instagram @windowseatproject que apresenta fotografias da Índia tiradas da janela do comboio.

"O tamanho e a diversidade da Índia fazem dela um tema perfeito para o Window Seat Project", diz Babar.

As fotografias na conta de Babar mostram os deslumbrantes e variados destinos, paisagens, tradições e cultura da Índia - e também capturam pequenos momentos quotidianos entre pessoas que ele espia em comboios e plataformas.

Pessoas e histórias

O projeto Window Seat começou quando Babar estava a trabalhar na sua tese universitária e fez uma viagem à parte mais a sul da Índia com os seus colegas de turma.

A vasta Índia - com a sua paisagem variada e cenários espectaculares - presta-se bem a ser explorada de comboio.

"Desde criança que o lugar à janela me fascina. Ficava ofegante quando via grandes cidades a passar por mim", diz Babar.

"Daqui podia ver pessoas diferentes, pessoas interessantes, histórias diferentes. Era como ver filmes".

As fotografias de Babar incluem montanhas que se erguem por cima do topo de um comboio que atravessa o vale de Kangra, nos Himalaias ocidentais, e a vista de Katra, uma pequena cidade em Jammu e Caxemira.

Mas ele complementa estas paisagens espectaculares com fotografias mais pessoais e sinceras de pessoas e passageiros.

"Geralmente, todos os rostos com um pequeno contexto ou fundo são uma história", diz Babar. "E eu quero contar histórias de toda a Índia."

Também fotografa outras pessoas a olhar para fora do assento da janela, captando as suas expressões curiosas.

Fotografa famílias a saborear comida rica dentro de uma carruagem de comboio e passageiros sentados no tejadilho.

Todas as suas fotografias são acompanhadas por legendas pormenorizadas escritas por Babar - por vezes contando a história por detrás da fotografia, outras vezes simplesmente evocando um determinado estado de espírito.

"Tudo o que preciso é que uma fotografia conte uma história, crie uma realidade na nossa mente, exprima um conflito, um dilema, uma emoção, qualquer coisa que ressoe", diz Babar.

Comunidade global

O Window Seat Project tem agora mais de 27 000 seguidores no Instagram - e Babar também coordena os colaboradores que enviam fotografias.

"As pessoas usam a hashtag "#windowseatproject" e é assim que as fotografias chegam ao meu conhecimento", explica. "Passo em revista cerca de 100 fotografias por dia, para escolher as mais adequadas."

Babar escolhe as suas favoritas para aparecerem na conta - mas diz que o que importa não é tanto o padrão da fotografia, mas sim o sentimento por detrás da fotografia.

"A fotografia certa não é a que tem melhor aspeto, mas a que capta a emoção certa da viagem de comboio", afirma.

Babar fotografou caminhos-de-ferro indianos icónicos, incluindo o Shimla Kalka Express, um caminho de ferro de bitola estreita construído em 1898. "A erva e o musgo cobrem as suas rugas", escreve Babar na legenda que o acompanha. "100 anos e ainda em serviço".

Mas ele também capta as viagens pendulares na sua terra natal, Bombaim.

Babar é um grande admirador do sistema ferroviário da Índia. "Os britânicos construíram os caminhos-de-ferro aqui há muito tempo, mas gerir uma rede gigante em constante crescimento é certamente uma tarefa muito mais intimidante, tenho a certeza", diz ele.

Inspiração para viajar

A conta está a crescer em prestígio e em seguidores - e Babar está entusiasmado com o seu sucesso e impacto emocional.

"Se as fotografias conseguem transmitir, através das redes sociais, as excentricidades, as culturas, as personalidades de uma variedade de pessoas e lugares, a conta conseguiu exatamente o que pretendia", afirma.

Está também a considerar expandir as suas vistas do assento da janela para além da Índia:

"No futuro, gostaria certamente de me tornar internacional e procurar explorar mais cenários que nunca experimentei antes", afirma. "Tenho a certeza de que a emoção de viajar de comboio é global".

Mas o principal objetivo do fotógrafo é offline - ele quer inspirar os novos viajantes a entrar na linha do comboio e explorar.

"Por último, se eu conseguir inspirar as pessoas a deixarem de usar o Instagram e a viajarem de facto, isso será um verdadeiro sucesso", afirma. "É um paradoxo engraçado".

Aqui na foto: Passageiros numa estação de comboios.

